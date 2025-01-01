Arts
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 12
[= ||| все новости группы



*

Static-X

*



14 авг 2025 : 		 Документальный фильм STATIC-X почти готов

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STATIC-X

19 июн 2025 : 		 Дебютный сингл STATIC-X получил золото

6 ноя 2024 : 		 EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»

18 окт 2024 : 		 STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

16 окт 2024 : 		 TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»

30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

17 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о новой музыке

1 мар 2023 : 		 Вокалист STATIC-X представил новую маску

23 фев 2023 : 		 Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»

9 фев 2023 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X

27 дек 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»

26 дек 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»

23 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме

20 окт 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»
сегодня

Документальный фильм STATIC-X почти готов



Tony Campos в недавнем интервью поговорил о том, как дела с фильмом STATIC-X "Evil Disco: The Rise, Fall, And Regeneration Of Static-X":

«Да, мы работаем над ним уже пару лет. Все откладывается, когда нам приходится ездить в турне и заниматься другими делами. Но это работа. Она близка к завершению. Думаю, когда мы закончим гастролировать в этом году, мы вернемся к ней и попытаемся закончить фильм».

На вопрос, каково это — сниматься в документальном фильме о себе, Tony ответил:

«Странно. Я не из тех парней, которые любят слишком часто смотреть на себя со стороны. Я имею в виду, давайте посмотрим правде в глаза, я не самый красивый парень в мире. Но, да, это реально странно. Но это служит определенной цели».




