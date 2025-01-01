сегодня



Документальный фильм STATIC-X почти готов



Tony Campos в недавнем интервью поговорил о том, как дела с фильмом STATIC-X "Evil Disco: The Rise, Fall, And Regeneration Of Static-X":



«Да, мы работаем над ним уже пару лет. Все откладывается, когда нам приходится ездить в турне и заниматься другими делами. Но это работа. Она близка к завершению. Думаю, когда мы закончим гастролировать в этом году, мы вернемся к ней и попытаемся закончить фильм».



На вопрос, каково это — сниматься в документальном фильме о себе, Tony ответил:



«Странно. Я не из тех парней, которые любят слишком часто смотреть на себя со стороны. Я имею в виду, давайте посмотрим правде в глаза, я не самый красивый парень в мире. Но, да, это реально странно. Но это служит определенной цели».







+0 -0



просмотров: 113

