Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году STATIC-X весной следующего года выпустят новый материал с вокалом Уэйна Статика, записанный в разные моменты времени до его смерти в ноябре 2014 года. В альбом, получивший название "Project Regeneration", будут включены от 12 до 15 композиций. Тизер, содержащий фрагменты пяти треков, — "Road To Hell", "Something Of My Own", "Terminator Oscillator", "Hollow" and "Disco Otsego" — доступен ниже. Для записи незаконченных треков группа пригласила друзей.



«Мы можем подтвердить заинтересованность David'a Draiman'a [DISTURBED], Ivan'a Moody [FIVE FINGER DEATH PUNCH], Al'a Jorgensen'a [MINISTRY], Dez'a Fafara [COAL CHAMBER, DEVILDRIVER], Edsel'a Dope'a [DOPE], Burton'a C. Bell'a [FEAR FACTORY] и ряда других музыкантов, но увы, с учётом безумных графиков каждого из них пока не очень понятно, кто в итоге сможет принять участие в этом проекте, и как оно всё будет. Но мы заверяем на все сто, что невероятные гости на альбоме всё-таки будут, но пока слишком рано говорить, что эта информация — соточка», — сказал басист группы, Tony Campos.



















