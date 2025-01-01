Семьи вокалиста STATIC-X и его жены не очень рады фильму

|
|
|
все новости группы
|
США
1 мар 2023 :
|
Вокалист STATIC-X представил новую маску
23 фев 2023 :
|
Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»
9 фев 2023 :
|
Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X
27 дек 2022 :
|
EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»
26 дек 2022 :
|
Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»
23 ноя 2022 :
|
Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме
20 окт 2022 :
|
EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»
2 сен 2022 :
|
Так кто же Xer0?
2 авг 2022 :
|
Видео полного выступления STATIC-X
4 ноя 2021 :
|
Новое видео STATIC-X
26 авг 2021 :
|
STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"
3 дек 2020 :
|
STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста
25 сен 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»
25 сен 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
17 сен 2020 :
|
TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»
26 авг 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»
29 июл 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»
23 июл 2020 :
|
Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X
20 июл 2020 :
|
Видео с выступления STATIC-X
17 июл 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
10 июл 2020 :
|
Семплы новых песен STATIC-X
27 июн 2020 :
|
Фрагменты новых песен STATIC-X
15 июн 2020 :
|
Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»
7 июн 2020 :
|
Трек-лист нового альбома STATIC-X
16 май 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
28 апр 2020 :
|
Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE
10 фев 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
7 фев 2020 :
|
Новая песня STATIC-X
3 фев 2020 :
|
STATIC-X о временном вокалисте
1 ноя 2019 :
|
STATIC-X выпускают пиво
22 окт 2019 :
|
TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X
9 окт 2019 :
|
Личность вокалиста STATIC-X установлена
9 окт 2019 :
|
Видео с выступления STATIC-X
8 окт 2019 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет весной
2 июл 2019 :
|
Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста
25 июн 2019 :
|
Видео с выступления STATIC-X
20 июн 2019 :
|
STATIC-X открыли тур
5 апр 2019 :
|
STATIC-X о маске вокалиста
28 мар 2019 :
|
STATIC-X представили вокалиста
26 окт 2018 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году
18 окт 2016 :
|
Бывший гитарист STATIC-X вернулся на сцену
29 янв 2016 :
|
Коронер подтвердил самоубийство вдовы вокалиста STATIC-X
25 янв 2016 :
|
Бывший басист STATIC-X про Уэйна Статика
17 янв 2016 :
|
Заявление семьи и друзей TERA WRAY STATIC
15 янв 2016 :
|
Вдова Уэйна Статика найдена мертвой
13 мар 2015 :
|
Официальная причина смерти вокалиста STATIC-X
11 мар 2015 :
|
DAVE NAVARRO, MATT ZANE на концерте памяти фронтмена STATIC-X
23 янв 2015 :
|
Участники JANE'S ADDICTION, COAL CHAMBER, ALICE COOPER выступили на концерте памяти фронтмена STATIC-X
20 янв 2015 :
|
Концерт памяти фронтмена STATIC-X покажут в онлайне
20 ноя 2014 :
|
MAX CAVALERA о смерти вокалиста STATIC-X
10 ноя 2014 :
|
Коронер: «Насильственных причин смерти вокалиста STATIC-X не обнаружено»
7 ноя 2014 :
|
Вдова вокалиста STATIC-X: «Уэйн не сидел на наркотиках»
7 ноя 2014 :
|
Бывший гитарист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014 :
|
Бывший басист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014 :
|
Вдова вокалиста STATIC-X: "Я постараюсь быть сильной!"
2 ноя 2014 :
|
Умер вокалист STATIC-X
18 апр 2014 :
|
Вокалист STATIC-X исполняет альбом 'Wisconsin Death Trip'
25 дек 2013 :
|
Вокалист STATIC-X в новом видео DMC
13 сен 2012 :
|
Видео с выступления STATIC-X
5 сен 2012 :
|
STATIC-X покинул басист
21 июл 2012 :
|
Видео с выступления STATIC-X
9 июл 2012 :
|
Фронтмен STATIC-X об аресте Randy Blythe’а: «Странно, что они хотят на него это повесить»
30 июн 2012 :
|
STATIC-X возвращаются
6 мар 2012 :
|
Видео с выступления вокалиста STATIC-X
28 янв 2012 :
|
WAYNE STATIC: видео с 'NAMM Jam'
8 сен 2011 :
|
Видео фронтмена STATIC-X
23 авг 2011 :
|
Сольный сингл вокалиста STATIC-X
5 авг 2011 :
|
Фронтмен STATIC-X выпустит в октябре дебютный сольный альбом
11 авг 2010 :
|
Бывший басист STATIC-X о своих новых проектах
3 сен 2009 :
|
Фронтмен STATIC-X занят соло-проектом PIGHAMMER
22 фев 2009 :
|
Новая песня STATIC-X
26 янв 2009 :
|
Обложка нового альбома STATIC-X
10 янв 2009 :
|
STATIC-X: треклист нового альбома
11 дек 2008 :
|
STATIC-X объявили название и дату выхода нового альбома
30 июл 2008 :
|
STATIC-X выпустят DVD в октябре
15 авг 2007 :
|
Новое видео от STATIC-X
19 дек 2006 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет в марте
|
|
|
сегодня
Семьи вокалиста STATIC-X и его жены не очень рады фильму
Aimee Wells Pittman, младшая сестра Уэйна Статика, опубликовала следующее сообщение:
«Сообщение от семей Уэйна Статика и Теры Рэй.
Мы делимся этим со всем миром, чтобы наши чувства по этому поводу были предельно ясны.
Мы не заинтересованы в дальнейшем развитии какой-либо несанкционированной биографии или документального фильма, посвященного нашему покойному сыну, дочери, братьям и сестрам Уэйна Уэллса ("Уэйн Статик") и Теры Ленц ("Тера Рэй"). Сюда входят, но не ограничиваются ими: любые закулисные кадры с музыкальных клипов, съемочных площадок фильмов для взрослых, концертов, домашних вечеринок, проектов в области развития, пилотных проектов реалити-шоу, частные фотографии или любые другие изображения Уэйна Уэллса Статика, Терра Ленц Рэй Статик или кого-либо из них. Любая попытка использовать их несанкционированное изображение будет встречена соответствующим юридическим ответом.
Мы категорически возражаем против любого дальнейшего изучения или эксплуатации этой темной и трагической главы в их жизни. Кроме того, мы считаем, что музыкальное видео на песню Уэйна Статика "Assassins Of Youth", снятое режиссером Мэттом Зейном и выпущенное в 2013 году, и клип STATIC-X "Stay Alive", выпущенный в 2023 году, полностью отражают опасный образ жизни, который Уэйн и Тера вели до своей смерти. Кроме того, STATIC-X близится к завершению съемок официального документального фильма STATIC-X под названием "Evil Disco - The Rise, Fall, And Regeneration Of Static-X". Официальный документальный фильм рассказывает о творчестве Уэйна Статика и STATIC-X. Продолжительность фильма, как ожидается, составит около 80 минут, и соответствующее количество времени будет посвящено изучению изменений в образе жизни и последовавших за ними трагедий.
Если у мистера Зейна есть какие-либо дополнительные редкие или неопубликованные кадры, которые могли бы способствовать прославлению жизни и наследия Уэйна, мы убедительно просим его поделиться этими кадрами с нашими семьями, чтобы мы могли просмотреть их и рассмотреть на предмет возможного включения в официальный документальный фильм "Evil Disco". Кроме того, любая неизданная музыка с голосом Уэйна Статика или его музыкальные композиции должны быть одобрены администрацией перед любой публикацией или выпуском в свет.
Мы также просим мистера Зейна поделиться любыми музыкальными произведениями, в которых, по его утверждению, может звучать настоящий голос Уэйна Статика, чтобы мы могли определить их подлинность и качество. Мы не заинтересованы в том, чтобы голос Уэйна Статика звучал в какой-либо музыке, созданной самостоятельно.
В заключение мы хотели бы поблагодарить поклонников STATIC-X по всему миру за их неизменную любовь и поддержку Уэйна и группы. Мы очень гордимся группой и тем, чего они достигли вместе.
Музыка STATIC-X популярна как никогда, а энергия и наследие Уэйна были воспеты и возрождены благодаря невероятному возвращению группы на сцену.
Мы полностью поддерживаем нынешнюю команду и состав STATIC-X и их неизменное уважение и любовь к памяти Уэйна и нашей семье. Мы рады, что мир продолжает прославлять мощную музыку, которую Уэйн и группа создали вместе, и невероятную энергетику, которую он и группа всегда излучали на сцене.
С уважением, семья и наследники Уэйна Уэллса Статик и Терры Лентц Статик»
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет