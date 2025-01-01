Arts
12 дек 2025 : 		 Семьи вокалиста STATIC-X и его жены не очень рады фильму

7 дек 2025 : 		 Визуальный ряд от STATIC-X

6 ноя 2025 : 		 Планируется фильм о вокалисте STATIC-X

6 окт 2025 : 		 EDSEL DOPE защищает возвращение STATIC-X

5 сен 2025 : 		 STATIC-X отметят юбилей дебютного альбома

4 сен 2025 : 		 Басист STATIC-X: «Мы думаем о новом материале»

27 авг 2025 : 		 Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999

14 авг 2025 : 		 Документальный фильм STATIC-X почти готов

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STATIC-X

19 июн 2025 : 		 Дебютный сингл STATIC-X получил золото

6 ноя 2024 : 		 EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»

18 окт 2024 : 		 STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

16 окт 2024 : 		 TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»

30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

17 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о новой музыке
Семьи вокалиста STATIC-X и его жены не очень рады фильму



Aimee Wells Pittman, младшая сестра Уэйна Статика, опубликовала следующее сообщение:

«Сообщение от семей Уэйна Статика и Теры Рэй.

Мы делимся этим со всем миром, чтобы наши чувства по этому поводу были предельно ясны.

Мы не заинтересованы в дальнейшем развитии какой-либо несанкционированной биографии или документального фильма, посвященного нашему покойному сыну, дочери, братьям и сестрам Уэйна Уэллса ("Уэйн Статик") и Теры Ленц ("Тера Рэй"). Сюда входят, но не ограничиваются ими: любые закулисные кадры с музыкальных клипов, съемочных площадок фильмов для взрослых, концертов, домашних вечеринок, проектов в области развития, пилотных проектов реалити-шоу, частные фотографии или любые другие изображения Уэйна Уэллса Статика, Терра Ленц Рэй Статик или кого-либо из них. Любая попытка использовать их несанкционированное изображение будет встречена соответствующим юридическим ответом.

Мы категорически возражаем против любого дальнейшего изучения или эксплуатации этой темной и трагической главы в их жизни. Кроме того, мы считаем, что музыкальное видео на песню Уэйна Статика "Assassins Of Youth", снятое режиссером Мэттом Зейном и выпущенное в 2013 году, и клип STATIC-X "Stay Alive", выпущенный в 2023 году, полностью отражают опасный образ жизни, который Уэйн и Тера вели до своей смерти. Кроме того, STATIC-X близится к завершению съемок официального документального фильма STATIC-X под названием "Evil Disco - The Rise, Fall, And Regeneration Of Static-X". Официальный документальный фильм рассказывает о творчестве Уэйна Статика и STATIC-X. Продолжительность фильма, как ожидается, составит около 80 минут, и соответствующее количество времени будет посвящено изучению изменений в образе жизни и последовавших за ними трагедий.

Если у мистера Зейна есть какие-либо дополнительные редкие или неопубликованные кадры, которые могли бы способствовать прославлению жизни и наследия Уэйна, мы убедительно просим его поделиться этими кадрами с нашими семьями, чтобы мы могли просмотреть их и рассмотреть на предмет возможного включения в официальный документальный фильм "Evil Disco". Кроме того, любая неизданная музыка с голосом Уэйна Статика или его музыкальные композиции должны быть одобрены администрацией перед любой публикацией или выпуском в свет.

Мы также просим мистера Зейна поделиться любыми музыкальными произведениями, в которых, по его утверждению, может звучать настоящий голос Уэйна Статика, чтобы мы могли определить их подлинность и качество. Мы не заинтересованы в том, чтобы голос Уэйна Статика звучал в какой-либо музыке, созданной самостоятельно.

В заключение мы хотели бы поблагодарить поклонников STATIC-X по всему миру за их неизменную любовь и поддержку Уэйна и группы. Мы очень гордимся группой и тем, чего они достигли вместе.

Музыка STATIC-X популярна как никогда, а энергия и наследие Уэйна были воспеты и возрождены благодаря невероятному возвращению группы на сцену.

Мы полностью поддерживаем нынешнюю команду и состав STATIC-X и их неизменное уважение и любовь к памяти Уэйна и нашей семье. Мы рады, что мир продолжает прославлять мощную музыку, которую Уэйн и группа создали вместе, и невероятную энергетику, которую он и группа всегда излучали на сцене.

С уважением, семья и наследники Уэйна Уэллса Статик и Терры Лентц Статик»




