Семьи вокалиста STATIC-X и его жены не очень рады фильму



Aimee Wells Pittman, младшая сестра Уэйна Статика, опубликовала следующее сообщение:



«Сообщение от семей Уэйна Статика и Теры Рэй.



Мы делимся этим со всем миром, чтобы наши чувства по этому поводу были предельно ясны.



Мы не заинтересованы в дальнейшем развитии какой-либо несанкционированной биографии или документального фильма, посвященного нашему покойному сыну, дочери, братьям и сестрам Уэйна Уэллса ("Уэйн Статик") и Теры Ленц ("Тера Рэй"). Сюда входят, но не ограничиваются ими: любые закулисные кадры с музыкальных клипов, съемочных площадок фильмов для взрослых, концертов, домашних вечеринок, проектов в области развития, пилотных проектов реалити-шоу, частные фотографии или любые другие изображения Уэйна Уэллса Статика, Терра Ленц Рэй Статик или кого-либо из них. Любая попытка использовать их несанкционированное изображение будет встречена соответствующим юридическим ответом.



Мы категорически возражаем против любого дальнейшего изучения или эксплуатации этой темной и трагической главы в их жизни. Кроме того, мы считаем, что музыкальное видео на песню Уэйна Статика "Assassins Of Youth", снятое режиссером Мэттом Зейном и выпущенное в 2013 году, и клип STATIC-X "Stay Alive", выпущенный в 2023 году, полностью отражают опасный образ жизни, который Уэйн и Тера вели до своей смерти. Кроме того, STATIC-X близится к завершению съемок официального документального фильма STATIC-X под названием "Evil Disco - The Rise, Fall, And Regeneration Of Static-X". Официальный документальный фильм рассказывает о творчестве Уэйна Статика и STATIC-X. Продолжительность фильма, как ожидается, составит около 80 минут, и соответствующее количество времени будет посвящено изучению изменений в образе жизни и последовавших за ними трагедий.



Если у мистера Зейна есть какие-либо дополнительные редкие или неопубликованные кадры, которые могли бы способствовать прославлению жизни и наследия Уэйна, мы убедительно просим его поделиться этими кадрами с нашими семьями, чтобы мы могли просмотреть их и рассмотреть на предмет возможного включения в официальный документальный фильм "Evil Disco". Кроме того, любая неизданная музыка с голосом Уэйна Статика или его музыкальные композиции должны быть одобрены администрацией перед любой публикацией или выпуском в свет.



Мы также просим мистера Зейна поделиться любыми музыкальными произведениями, в которых, по его утверждению, может звучать настоящий голос Уэйна Статика, чтобы мы могли определить их подлинность и качество. Мы не заинтересованы в том, чтобы голос Уэйна Статика звучал в какой-либо музыке, созданной самостоятельно.



В заключение мы хотели бы поблагодарить поклонников STATIC-X по всему миру за их неизменную любовь и поддержку Уэйна и группы. Мы очень гордимся группой и тем, чего они достигли вместе.



Музыка STATIC-X популярна как никогда, а энергия и наследие Уэйна были воспеты и возрождены благодаря невероятному возвращению группы на сцену.



Мы полностью поддерживаем нынешнюю команду и состав STATIC-X и их неизменное уважение и любовь к памяти Уэйна и нашей семье. Мы рады, что мир продолжает прославлять мощную музыку, которую Уэйн и группа создали вместе, и невероятную энергетику, которую он и группа всегда излучали на сцене.



С уважением, семья и наследники Уэйна Уэллса Статик и Терры Лентц Статик»







