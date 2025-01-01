Режиссер фильма ответил родственникам Уэйна Статика

|
|
|
|
США
17 мар 2023 :
|
Басист STATIC-X — о новой музыке
1 мар 2023 :
|
Вокалист STATIC-X представил новую маску
23 фев 2023 :
|
Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»
9 фев 2023 :
|
Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X
27 дек 2022 :
|
EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»
26 дек 2022 :
|
Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»
23 ноя 2022 :
|
Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме
20 окт 2022 :
|
EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»
2 сен 2022 :
|
Так кто же Xer0?
2 авг 2022 :
|
Видео полного выступления STATIC-X
4 ноя 2021 :
|
Новое видео STATIC-X
26 авг 2021 :
|
STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"
3 дек 2020 :
|
STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста
25 сен 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»
25 сен 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
17 сен 2020 :
|
TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»
26 авг 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»
29 июл 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»
23 июл 2020 :
|
Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X
20 июл 2020 :
|
Видео с выступления STATIC-X
17 июл 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
10 июл 2020 :
|
Семплы новых песен STATIC-X
27 июн 2020 :
|
Фрагменты новых песен STATIC-X
15 июн 2020 :
|
Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»
7 июн 2020 :
|
Трек-лист нового альбома STATIC-X
16 май 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
28 апр 2020 :
|
Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE
10 фев 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
7 фев 2020 :
|
Новая песня STATIC-X
3 фев 2020 :
|
STATIC-X о временном вокалисте
1 ноя 2019 :
|
STATIC-X выпускают пиво
22 окт 2019 :
|
TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X
9 окт 2019 :
|
Личность вокалиста STATIC-X установлена
9 окт 2019 :
|
Видео с выступления STATIC-X
8 окт 2019 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет весной
2 июл 2019 :
|
Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста
25 июн 2019 :
|
Видео с выступления STATIC-X
20 июн 2019 :
|
STATIC-X открыли тур
5 апр 2019 :
|
STATIC-X о маске вокалиста
28 мар 2019 :
|
STATIC-X представили вокалиста
26 окт 2018 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году
18 окт 2016 :
|
Бывший гитарист STATIC-X вернулся на сцену
29 янв 2016 :
|
Коронер подтвердил самоубийство вдовы вокалиста STATIC-X
25 янв 2016 :
|
Бывший басист STATIC-X про Уэйна Статика
17 янв 2016 :
|
Заявление семьи и друзей TERA WRAY STATIC
15 янв 2016 :
|
Вдова Уэйна Статика найдена мертвой
13 мар 2015 :
|
Официальная причина смерти вокалиста STATIC-X
11 мар 2015 :
|
DAVE NAVARRO, MATT ZANE на концерте памяти фронтмена STATIC-X
23 янв 2015 :
|
Участники JANE'S ADDICTION, COAL CHAMBER, ALICE COOPER выступили на концерте памяти фронтмена STATIC-X
20 янв 2015 :
|
Концерт памяти фронтмена STATIC-X покажут в онлайне
20 ноя 2014 :
|
MAX CAVALERA о смерти вокалиста STATIC-X
10 ноя 2014 :
|
Коронер: «Насильственных причин смерти вокалиста STATIC-X не обнаружено»
7 ноя 2014 :
|
Вдова вокалиста STATIC-X: «Уэйн не сидел на наркотиках»
7 ноя 2014 :
|
Бывший гитарист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014 :
|
Бывший басист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014 :
|
Вдова вокалиста STATIC-X: "Я постараюсь быть сильной!"
2 ноя 2014 :
|
Умер вокалист STATIC-X
18 апр 2014 :
|
Вокалист STATIC-X исполняет альбом 'Wisconsin Death Trip'
25 дек 2013 :
|
Вокалист STATIC-X в новом видео DMC
13 сен 2012 :
|
Видео с выступления STATIC-X
5 сен 2012 :
|
STATIC-X покинул басист
21 июл 2012 :
|
Видео с выступления STATIC-X
9 июл 2012 :
|
Фронтмен STATIC-X об аресте Randy Blythe’а: «Странно, что они хотят на него это повесить»
30 июн 2012 :
|
STATIC-X возвращаются
6 мар 2012 :
|
Видео с выступления вокалиста STATIC-X
28 янв 2012 :
|
WAYNE STATIC: видео с 'NAMM Jam'
8 сен 2011 :
|
Видео фронтмена STATIC-X
23 авг 2011 :
|
Сольный сингл вокалиста STATIC-X
5 авг 2011 :
|
Фронтмен STATIC-X выпустит в октябре дебютный сольный альбом
11 авг 2010 :
|
Бывший басист STATIC-X о своих новых проектах
3 сен 2009 :
|
Фронтмен STATIC-X занят соло-проектом PIGHAMMER
22 фев 2009 :
|
Новая песня STATIC-X
26 янв 2009 :
|
Обложка нового альбома STATIC-X
10 янв 2009 :
|
STATIC-X: треклист нового альбома
11 дек 2008 :
|
STATIC-X объявили название и дату выхода нового альбома
30 июл 2008 :
|
STATIC-X выпустят DVD в октябре
15 авг 2007 :
|
Новое видео от STATIC-X
19 дек 2006 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет в марте
сегодня
Режиссер фильма ответил родственникам Уэйна Статика
Matt Zane отреагировал на недовольство со стороны наследников Уэйна Статика и его жены Теры Рэй готовящимся фильмом:
«Я понимаю беспокойство семьи, особенно сестры Уэйна Эйми, которая замечательный человек, но я в долгу не перед семьями, а перед Уэйном и Терой. Они попросили меня сделать это, и я знаю, что они хотели бы, чтобы внимание было сосредоточено на них двоих».
В ответ на запрос относительно материала, Zane заявил, что возникла путаница в связи с его участием в "Evil Disco".
«Я думаю, что семья немного озадачена созданием официального документального фильма "Evil Disco". Меня наняли и отредактировали около 85% этого фильма, и я добросовестно разрешил использовать мои кадры в монтаже. Я никогда не передавал отснятый материал на законных основаниях для использования, но был готов сделать это, если будут соблюдены согласованные условия. Я также разрешил использовать мои личные записи с участием Уэйна в нескольких музыкальных клипах, таких как "Stay Alive" и "All These Years", хотя группа официально не получала от меня лицензии на это».
Он подчеркнул, что его фильм не будет противоречить повествовательному направлению "Evil Disco", отметив, что эти два проекта преследуют совершенно разные цели.
«Лично я считаю, что существовать могут оба фильма. Я посмотрел рабочую версию "Evil Disco" с сестрой Уэйна Эйми, и это действительно круто, но это больше о группе — прошлом и настоящем. Мой фильм о Уэйне и Тере».
Zane также подтвердил, что неизданная музыка Уйэна, которую он надеялся включить, не будет использована без явного одобрения наследников.
«Что касается неизданной музыки, то, к сожалению, я не могу использовать ничего из этого без согласия семьи. Что я могу сделать, так это создать треки, основанные на музыке, над которой мы с Уэйном работали, и привлечь других вокалистов, подобно тому, что Jonathan Davis сделал в "Queen Of The Damned"».
Однако Zane сообщил о существовании дополнительного сольного материала, записанного Уэйном, который никогда не был обнародован.
«Но я могу сказать вам вот что: есть шесть треков, которые Уэйн написал и записал без моего участия, и которые на самом деле являются его последними сольными работами. Да, в них есть его вокал, и они были записаны в 2013 году».
Фильм Zane задуман как личный, эмоционально насыщенный рассказ, посвященный отношениям Уэйна Статика и Теры Рэй — истории, которую, по его словам, пара явно хотела, чтобы он рассказал.
