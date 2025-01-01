Arts
Новости
15 дек 2025 : 		 Режиссер фильма ответил родственникам Уэйна Статика

12 дек 2025 : 		 Семьи вокалиста STATIC-X и его жены не очень рады фильму

7 дек 2025 : 		 Визуальный ряд от STATIC-X

6 ноя 2025 : 		 Планируется фильм о вокалисте STATIC-X

6 окт 2025 : 		 EDSEL DOPE защищает возвращение STATIC-X

5 сен 2025 : 		 STATIC-X отметят юбилей дебютного альбома

4 сен 2025 : 		 Басист STATIC-X: «Мы думаем о новом материале»

27 авг 2025 : 		 Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999

14 авг 2025 : 		 Документальный фильм STATIC-X почти готов

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STATIC-X

19 июн 2025 : 		 Дебютный сингл STATIC-X получил золото

6 ноя 2024 : 		 EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»

18 окт 2024 : 		 STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

16 окт 2024 : 		 TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»

30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X
Режиссер фильма ответил родственникам Уэйна Статика



Matt Zane отреагировал на недовольство со стороны наследников Уэйна Статика и его жены Теры Рэй готовящимся фильмом:

«Я понимаю беспокойство семьи, особенно сестры Уэйна Эйми, которая замечательный человек, но я в долгу не перед семьями, а перед Уэйном и Терой. Они попросили меня сделать это, и я знаю, что они хотели бы, чтобы внимание было сосредоточено на них двоих».

В ответ на запрос относительно материала, Zane заявил, что возникла путаница в связи с его участием в "Evil Disco".

«Я думаю, что семья немного озадачена созданием официального документального фильма "Evil Disco". Меня наняли и отредактировали около 85% этого фильма, и я добросовестно разрешил использовать мои кадры в монтаже. Я никогда не передавал отснятый материал на законных основаниях для использования, но был готов сделать это, если будут соблюдены согласованные условия. Я также разрешил использовать мои личные записи с участием Уэйна в нескольких музыкальных клипах, таких как "Stay Alive" и "All These Years", хотя группа официально не получала от меня лицензии на это».

Он подчеркнул, что его фильм не будет противоречить повествовательному направлению "Evil Disco", отметив, что эти два проекта преследуют совершенно разные цели.

«Лично я считаю, что существовать могут оба фильма. Я посмотрел рабочую версию "Evil Disco" с сестрой Уэйна Эйми, и это действительно круто, но это больше о группе — прошлом и настоящем. Мой фильм о Уэйне и Тере».

Zane также подтвердил, что неизданная музыка Уйэна, которую он надеялся включить, не будет использована без явного одобрения наследников.

«Что касается неизданной музыки, то, к сожалению, я не могу использовать ничего из этого без согласия семьи. Что я могу сделать, так это создать треки, основанные на музыке, над которой мы с Уэйном работали, и привлечь других вокалистов, подобно тому, что Jonathan Davis сделал в "Queen Of The Damned"».

Однако Zane сообщил о существовании дополнительного сольного материала, записанного Уэйном, который никогда не был обнародован.

«Но я могу сказать вам вот что: есть шесть треков, которые Уэйн написал и записал без моего участия, и которые на самом деле являются его последними сольными работами. Да, в них есть его вокал, и они были записаны в 2013 году».

Фильм Zane задуман как личный, эмоционально насыщенный рассказ, посвященный отношениям Уэйна Статика и Теры Рэй — истории, которую, по его словам, пара явно хотела, чтобы он рассказал.






