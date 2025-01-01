Arts
Новости
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 21
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
Static-X

25 дек 2025 : 		 Басист STATIC-X: «Я не фанат религии»

17 дек 2025 : 		 Наследники Уйэна Статика разорвали отношения с режиссером

15 дек 2025 : 		 Режиссер фильма ответил родственникам Уэйна Статика

12 дек 2025 : 		 Семьи вокалиста STATIC-X и его жены не очень рады фильму

7 дек 2025 : 		 Визуальный ряд от STATIC-X

6 ноя 2025 : 		 Планируется фильм о вокалисте STATIC-X

6 окт 2025 : 		 EDSEL DOPE защищает возвращение STATIC-X

5 сен 2025 : 		 STATIC-X отметят юбилей дебютного альбома

4 сен 2025 : 		 Басист STATIC-X: «Мы думаем о новом материале»

27 авг 2025 : 		 Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999

14 авг 2025 : 		 Документальный фильм STATIC-X почти готов

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STATIC-X

19 июн 2025 : 		 Дебютный сингл STATIC-X получил золото

6 ноя 2024 : 		 EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»

18 окт 2024 : 		 STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

16 окт 2024 : 		 TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»

30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K
Басист STATIC-X: «Я не фанат религии»



TONY CAMPOS в недавнем интервью спросили, "духовность" была важной частью его взросления или он открыл это позднее в жизни:

«Мои родители — мексиканские иммигранты, поэтому они закоренелые католики, особенно моя мама. Она заставляла нас молиться по четкам каждый вечер, а по воскресеньям — по расширенной версии. Так что, да, я не большой поклонник религии [смеется] Так что, что касается любых духовных верований, я на самом деле не убежден ни в одном из них. Я не говорю, что это неправда; просто я не видел достаточных доказательств, чтобы верить в какое-либо из них».

Далее он сказал, что придерживается универсальных этических стандартов, когда речь заходит о том, как он подходит к своей жизни и взаимодействию с другими людьми.

«Проще говоря, я думаю, это называется золотым правилом: относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам". И у меня это в значительной степени сработало. [смеется] Типа, будь спокоен со мной, [и] я буду спокоен с тобой. И если ты не дашь мне повода быть мудаком по отношению к тебе, я не буду мудаком по отношению к тебе».




просмотров: 107

