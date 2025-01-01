сегодня



Басист STATIC-X: «Я не фанат религии»



TONY CAMPOS в недавнем интервью спросили, "духовность" была важной частью его взросления или он открыл это позднее в жизни:



«Мои родители — мексиканские иммигранты, поэтому они закоренелые католики, особенно моя мама. Она заставляла нас молиться по четкам каждый вечер, а по воскресеньям — по расширенной версии. Так что, да, я не большой поклонник религии [смеется] Так что, что касается любых духовных верований, я на самом деле не убежден ни в одном из них. Я не говорю, что это неправда; просто я не видел достаточных доказательств, чтобы верить в какое-либо из них».



Далее он сказал, что придерживается универсальных этических стандартов, когда речь заходит о том, как он подходит к своей жизни и взаимодействию с другими людьми.



«Проще говоря, я думаю, это называется золотым правилом: относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам". И у меня это в значительной степени сработало. [смеется] Типа, будь спокоен со мной, [и] я буду спокоен с тобой. И если ты не дашь мне повода быть мудаком по отношению к тебе, я не буду мудаком по отношению к тебе».







