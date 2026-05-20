сегодня



STATIC-X отменили все концерты на 2026 из-за серьезных проблем со здоровьем



STATIC-X опубликовали следующее сообщение:



«Из-за серьезных проблем со здоровьем STATIC-X будут вынуждены отменить оставшиеся даты нашего тура в 2026 году. Ситуация неизбежна и требует немедленного внимания.



Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства и обещаем вернуться на сцену в 2027 году, став еще больше, сильнее и круче.



Мы ценим вашу неизменную любовь и поддержку и с нетерпением ждем встречи со всеми вами снова уже очень скоро!



С уважением, STATIC-X».





View this post on Instagram

















+0 -0



( 1 ) просмотров: 114

