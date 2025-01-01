сегодня



Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999



TONY CAMPOS в интервью Bloodstock TV спросили, какую историю он может рассказать об Оззи:



«Одна из самых крутых вещей, которую я могу вычеркнуть из списка того дерьма, о котором я никогда не думал, что оно произойдет, — это то, что мы решили провести фотосессию с Оззи перед нашим первым фестивалем Ozzfest в 99-м. И мы торчим в нашей гримерке, ожидая, пока Росс Халфин подготовит фотосессию. Тут просто приходит Оззи, садится рядом с нами и начинает рассказывать истории о днях BLACK SABBATH, о том, как он закидывал героин себе в шею за стеллажами Marshall от Tony Iommi. А мы сидим и как маленькие дети слушаем рассказы своего дедушки. Мы были такие: "Вау, круто". И, похоже, ему не обязательно было это делать. Он был таким классным парнем, и он был великолепен по отношению к нам. Участие в Ozzfest в том году стало для нас событием, изменившим нашу жизнь. И я бесконечно благодарен ему и Шэрон за предоставленную нам такую возможность!»







