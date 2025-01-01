Arts
27 авг 2025 : 		 Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999

14 авг 2025 : 		 Документальный фильм STATIC-X почти готов

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STATIC-X

19 июн 2025 : 		 Дебютный сингл STATIC-X получил золото

6 ноя 2024 : 		 EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»

18 окт 2024 : 		 STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

16 окт 2024 : 		 TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»

30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

17 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о новой музыке

1 мар 2023 : 		 Вокалист STATIC-X представил новую маску

23 фев 2023 : 		 Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»

9 фев 2023 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X

27 дек 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»

26 дек 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»

23 ноя 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме
Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999



TONY CAMPOS в интервью Bloodstock TV спросили, какую историю он может рассказать об Оззи:

«Одна из самых крутых вещей, которую я могу вычеркнуть из списка того дерьма, о котором я никогда не думал, что оно произойдет, — это то, что мы решили провести фотосессию с Оззи перед нашим первым фестивалем Ozzfest в 99-м. И мы торчим в нашей гримерке, ожидая, пока Росс Халфин подготовит фотосессию. Тут просто приходит Оззи, садится рядом с нами и начинает рассказывать истории о днях BLACK SABBATH, о том, как он закидывал героин себе в шею за стеллажами Marshall от Tony Iommi. А мы сидим и как маленькие дети слушаем рассказы своего дедушки. Мы были такие: "Вау, круто". И, похоже, ему не обязательно было это делать. Он был таким классным парнем, и он был великолепен по отношению к нам. Участие в Ozzfest в том году стало для нас событием, изменившим нашу жизнь. И я бесконечно благодарен ему и Шэрон за предоставленную нам такую возможность!»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом