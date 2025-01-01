сегодня



Наследники Уйэна Статика разорвали отношения с режиссером



Matt Zane утверждает, что он получил письмо о прекращении сотрудничества от администрации и семьи покойного фронтмена STATIC-X Уэйна Статика, в котором говорится о планах снять несанкционированный документальный фильм, посвященный Уэйну и его жене Тере Рэй.



Официальное уведомление пришло всего через несколько дней после того, как семья дала понять, что готова принять меры для прекращения любого несанкционированного производства. В заявлении семьи говорится, что они "категорически возражают" против плана Zane снять фильм, объясняя это тем, что они "не заинтересованы в дальнейшем развитии какой-либо несанкционированной биографии или документального фильма..."



Zane, однако, продолжает вести себя вызывающе.



«Это меня не остановит. Я готов идти до конца. Если дело дойдет до суда, так тому и быть. Этот фильм будет снят и выпущен в прокат, даже если это будет последнее, что я сделаю».



Он также задался вопросом, почему его проект был выделен, когда в сети уже существует множество несанкционированных документальных фильмов об Уэйне Статике.



«Если вы сейчас зайдете на YouTube, то увидите множество несанкционированных документальных фильмов об Уэйне Статике с сотнями тысяч просмотров. Ни одному из них не угрожали судебным иском. Я единственный, кому вручили письмо о прекращении производства, а я еще даже не начал производство. Почему меня выделили?»



С тех пор, как появились новости о неодобрении со стороны наследников, Zane столкнулся с резкой негативной реакцией со стороны фанатов. Он считает, что большая часть критики связана с недостаточной осведомленностью о его давних личных и профессиональных отношениях с Уэйном Статиком и Терой Рэй.



«Большинство людей, нападающих на меня, просто не знают моей истории с Уэйном и Терой или работы, которую я проделал за последние 15 лет».



Он указал на свой опыт работы в кино и обширную работу в мире рока и металла.



«Мой первый документальный фильм "DV Karloff: The Altered Noise" получил награду на Американском кинофестивале ужасов. Я работал с Zakk Wylde, John 5, DMC, Wednesday 13 и другими, снимая рекламные ролики и клипы. Сами STATIC-X наняли меня для создания нескольких музыкальных клипов, рекламных роликов и контента для социальных сетей. Уэйн нанял меня для всех своих видеоработ после STATIC-X. Возможно, моя карьера началась в фильмах для взрослых, но я уже много лет не был в этом мире».



Несмотря на изложение того, что он считает очевидными фактами, Zane говорит, что некоторые критики отказываются пересматривать свою позицию. Полемика побудила его задуматься о личном разговоре, который у него однажды состоялся с Уэйном Статиком.



Хотя полное содержание электронного письма остается конфиденциальным, Zane публично выделил эту цитату из Уэйна: "Я всегда считал, что люди слишком тупы, чтобы понять, что на самом деле происходит вокруг нас. Похоже, вы разделяете это чувство".











