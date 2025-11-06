Arts
LOGIN
Новости
TOP5
Планируется фильм о вокалисте STATIC-X



Matt Zane объявил о запуске в январе 2026 года краудфандинговой кампании для нового документального фильма, посвященного напряженным и часто бурным отношениям между Уэйном Статиком (STATIC-X) и его женой Терой Рэй.

Начало производства запланировано на январь 2026 года, а режиссером и продюсером проекта выступит сам Zane — давний друг и коллега Уэйна.

«Большинство людей не знают, что я знал Уэйна около 14 лет, а до него я был знаком с его женой Терой. Мы все были близки, и я работал над каждым его проектом после ухода из STATIC-X».

Ранее Zane был режиссером всех сольных клипов Уэйна, включая "Pighammer Promo", "Assassins Of Youth" и последнего музыкального клипа Уэйна "Noise Revolution" совместно с DMC. На момент смерти Уэйна трио разрабатывало дополнительные проекты, в том числе незаконченный документальный сериал, целью которого была хроника совместной жизни пары.

«Я снимал фрагменты фильма на протяжении многих лет, но нам понадобилось несколько долгих недель в пустыне, в их доме, чтобы закончить съемку — таков был план. К сожалению, финансирование прекратилось. Я знаю, что это то, что хотели сделать Уэйн и Тера, и они хотели, чтобы я это сделал. Я чувствую, что я в долгу перед ними — рассказать их историю так, как они хотели».

Он также подтвердил, что в фильме будет звучать ранее не издававшаяся музыка, созданная с участием Уэйна.

«Мы с Уэйном записали материал объемом примерно в один мини-альбом для фильма, который снимала Тера, но вмешался его лейбл и остановил его. Некоторые из этих идей попали в "Pighammer", но остальное хранится в моих архивах. Сейчас я пересматриваю его и кое-что доработаю с помощью искусственного интеллекта».

Краудфандинговая кампания официально стартует в январе 2026 года, подробности и обновления появятся в ближайшее время.




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 ноя 2025
Орион
"..кое-что доработаю с помощью искусственного интеллекта".
Нет, неправильно.
"Залатаю дыры с помощью продвинутого интерполятора".
Вот, так лучше.
6 ноя 2025
G
Gleb Monster
вертят покойника как хотят.
если ии-инструменты используют для реставрации и продакшена — вопросов нет. если для «досочинения» — то пусть на хуй идёт.
