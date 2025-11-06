Планируется фильм о вокалисте STATIC-X

|
|
|
все новости группы
|
9 фев 2023 :
|
Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X
27 дек 2022 :
|
EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»
26 дек 2022 :
|
Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»
23 ноя 2022 :
|
Бывший гитарист STATIC-X о тюрьме
20 окт 2022 :
|
EDSEL DOPE: «Мы нашли вариант, чтобы STATIC-X продолжал жить»
2 сен 2022 :
|
Так кто же Xer0?
2 авг 2022 :
|
Видео полного выступления STATIC-X
4 ноя 2021 :
|
Новое видео STATIC-X
26 авг 2021 :
|
STATIC-X планируют вторую часть "Project Regeneration"
3 дек 2020 :
|
STATIC-X не хотят раскрывать имя вокалиста
25 сен 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Нельзя помочь тому, кто не хочет этого»
25 сен 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
17 сен 2020 :
|
TONY CAMPOS: «Фанатам решать, продолжать ли STATIC-X»
26 авг 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Мне Kerry дал совет, как растить бороду!»
29 июл 2020 :
|
Басист STATIC-X: «Новый материал? Посмотрим»
23 июл 2020 :
|
Разборки между бывшим гитаристом и нынешним вокалистом STATIC-X
20 июл 2020 :
|
Видео с выступления STATIC-X
17 июл 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
10 июл 2020 :
|
Семплы новых песен STATIC-X
27 июн 2020 :
|
Фрагменты новых песен STATIC-X
15 июн 2020 :
|
Бывший гитарист STATIC-X: «На новом диске шесть-семь моих тем»
7 июн 2020 :
|
Трек-лист нового альбома STATIC-X
16 май 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
28 апр 2020 :
|
Украдено оборудование у STATIC-X и DOPE
10 фев 2020 :
|
Новое видео STATIC-X
7 фев 2020 :
|
Новая песня STATIC-X
3 фев 2020 :
|
STATIC-X о временном вокалисте
1 ноя 2019 :
|
STATIC-X выпускают пиво
22 окт 2019 :
|
TRIPP EISEN критикует участников STATIC-X
9 окт 2019 :
|
Личность вокалиста STATIC-X установлена
9 окт 2019 :
|
Видео с выступления STATIC-X
8 окт 2019 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет весной
2 июл 2019 :
|
Басист STATIC-X о том, почему не называется имя вокалиста
25 июн 2019 :
|
Видео с выступления STATIC-X
20 июн 2019 :
|
STATIC-X открыли тур
5 апр 2019 :
|
STATIC-X о маске вокалиста
28 мар 2019 :
|
STATIC-X представили вокалиста
26 окт 2018 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет в 2019 году
18 окт 2016 :
|
Бывший гитарист STATIC-X вернулся на сцену
29 янв 2016 :
|
Коронер подтвердил самоубийство вдовы вокалиста STATIC-X
25 янв 2016 :
|
Бывший басист STATIC-X про Уэйна Статика
17 янв 2016 :
|
Заявление семьи и друзей TERA WRAY STATIC
15 янв 2016 :
|
Вдова Уэйна Статика найдена мертвой
13 мар 2015 :
|
Официальная причина смерти вокалиста STATIC-X
11 мар 2015 :
|
DAVE NAVARRO, MATT ZANE на концерте памяти фронтмена STATIC-X
23 янв 2015 :
|
Участники JANE'S ADDICTION, COAL CHAMBER, ALICE COOPER выступили на концерте памяти фронтмена STATIC-X
20 янв 2015 :
|
Концерт памяти фронтмена STATIC-X покажут в онлайне
20 ноя 2014 :
|
MAX CAVALERA о смерти вокалиста STATIC-X
10 ноя 2014 :
|
Коронер: «Насильственных причин смерти вокалиста STATIC-X не обнаружено»
7 ноя 2014 :
|
Вдова вокалиста STATIC-X: «Уэйн не сидел на наркотиках»
7 ноя 2014 :
|
Бывший гитарист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014 :
|
Бывший басист STATIC-X о смерти вокалиста
7 ноя 2014 :
|
Вдова вокалиста STATIC-X: "Я постараюсь быть сильной!"
2 ноя 2014 :
|
Умер вокалист STATIC-X
18 апр 2014 :
|
Вокалист STATIC-X исполняет альбом 'Wisconsin Death Trip'
25 дек 2013 :
|
Вокалист STATIC-X в новом видео DMC
13 сен 2012 :
|
Видео с выступления STATIC-X
5 сен 2012 :
|
STATIC-X покинул басист
21 июл 2012 :
|
Видео с выступления STATIC-X
9 июл 2012 :
|
Фронтмен STATIC-X об аресте Randy Blythe’а: «Странно, что они хотят на него это повесить»
30 июн 2012 :
|
STATIC-X возвращаются
6 мар 2012 :
|
Видео с выступления вокалиста STATIC-X
28 янв 2012 :
|
WAYNE STATIC: видео с 'NAMM Jam'
8 сен 2011 :
|
Видео фронтмена STATIC-X
23 авг 2011 :
|
Сольный сингл вокалиста STATIC-X
5 авг 2011 :
|
Фронтмен STATIC-X выпустит в октябре дебютный сольный альбом
11 авг 2010 :
|
Бывший басист STATIC-X о своих новых проектах
3 сен 2009 :
|
Фронтмен STATIC-X занят соло-проектом PIGHAMMER
22 фев 2009 :
|
Новая песня STATIC-X
26 янв 2009 :
|
Обложка нового альбома STATIC-X
10 янв 2009 :
|
STATIC-X: треклист нового альбома
11 дек 2008 :
|
STATIC-X объявили название и дату выхода нового альбома
30 июл 2008 :
|
STATIC-X выпустят DVD в октябре
15 авг 2007 :
|
Новое видео от STATIC-X
19 дек 2006 :
|
Новый альбом STATIC-X выйдет в марте
|
|
|
сегодня
Планируется фильм о вокалисте STATIC-X
Matt Zane объявил о запуске в январе 2026 года краудфандинговой кампании для нового документального фильма, посвященного напряженным и часто бурным отношениям между Уэйном Статиком (STATIC-X) и его женой Терой Рэй.
Начало производства запланировано на январь 2026 года, а режиссером и продюсером проекта выступит сам Zane — давний друг и коллега Уэйна.
«Большинство людей не знают, что я знал Уэйна около 14 лет, а до него я был знаком с его женой Терой. Мы все были близки, и я работал над каждым его проектом после ухода из STATIC-X».
Ранее Zane был режиссером всех сольных клипов Уэйна, включая "Pighammer Promo", "Assassins Of Youth" и последнего музыкального клипа Уэйна "Noise Revolution" совместно с DMC. На момент смерти Уэйна трио разрабатывало дополнительные проекты, в том числе незаконченный документальный сериал, целью которого была хроника совместной жизни пары.
«Я снимал фрагменты фильма на протяжении многих лет, но нам понадобилось несколько долгих недель в пустыне, в их доме, чтобы закончить съемку — таков был план. К сожалению, финансирование прекратилось. Я знаю, что это то, что хотели сделать Уэйн и Тера, и они хотели, чтобы я это сделал. Я чувствую, что я в долгу перед ними — рассказать их историю так, как они хотели».
Он также подтвердил, что в фильме будет звучать ранее не издававшаяся музыка, созданная с участием Уэйна.
«Мы с Уэйном записали материал объемом примерно в один мини-альбом для фильма, который снимала Тера, но вмешался его лейбл и остановил его. Некоторые из этих идей попали в "Pighammer", но остальное хранится в моих архивах. Сейчас я пересматриваю его и кое-что доработаю с помощью искусственного интеллекта».
Краудфандинговая кампания официально стартует в январе 2026 года, подробности и обновления появятся в ближайшее время.
|
|
Нет, неправильно.
"Залатаю дыры с помощью продвинутого интерполятора".
Вот, так лучше.
если ии-инструменты используют для реставрации и продакшена — вопросов нет. если для «досочинения» — то пусть на хуй идёт.