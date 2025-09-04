сегодня



Басист STATIC-X: «Мы думаем о новом материале»



Tony Campos в интервью Bloodstock TV ответил на вопрос о возможности услышать от STATIC-X новый материал:



«Мы обсуждали создание нового материала, нескольких новых песен. У нас сейчас в работе документальный фильм. Так что сначала мы его закончим. А потом, как только закончим с этим, вернемся к написанию нового материала.



Я не хочу жонглировать слишком большим количеством проектов. Давайте просто закончим [документальный фильм]. Тогда мы сможем сосредоточить все наше внимание на новом материале».



На вопрос, увидит ли документальный фильм свет в 2026 году, он ответил:



«Да, именно для этого мы и снимаем. Сейчас мы находимся в процессе монтажа. Весь отснятый материал готов. Нам просто нужно найти правильный монтаж. И мы закончим с этим туром здесь, мы закончим с туром по США с MUDVAYNE, а затем проведем остаток года, работая над фильмом».







