*

Static-X

*



4 сен 2025 : 		 Басист STATIC-X: «Мы думаем о новом материале»

27 авг 2025 : 		 Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999

14 авг 2025 : 		 Документальный фильм STATIC-X почти готов

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STATIC-X

19 июн 2025 : 		 Дебютный сингл STATIC-X получил золото

6 ноя 2024 : 		 EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»

18 окт 2024 : 		 STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

16 окт 2024 : 		 TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»

30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

17 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о новой музыке

1 мар 2023 : 		 Вокалист STATIC-X представил новую маску

23 фев 2023 : 		 Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»

9 фев 2023 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X

27 дек 2022 : 		 EDSEL DOPE: «Не хочу, чтобы меня знали как Xer0»

26 дек 2022 : 		 Бывший гитарист STATIC-X: «Глупо, что Edsel отрицает, что он Xer0»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист STATIC-X: «Мы думаем о новом материале»



zoom
Tony Campos в интервью Bloodstock TV ответил на вопрос о возможности услышать от STATIC-X новый материал:

«Мы обсуждали создание нового материала, нескольких новых песен. У нас сейчас в работе документальный фильм. Так что сначала мы его закончим. А потом, как только закончим с этим, вернемся к написанию нового материала.

Я не хочу жонглировать слишком большим количеством проектов. Давайте просто закончим [документальный фильм]. Тогда мы сможем сосредоточить все наше внимание на новом материале».

На вопрос, увидит ли документальный фильм свет в 2026 году, он ответил:

«Да, именно для этого мы и снимаем. Сейчас мы находимся в процессе монтажа. Весь отснятый материал готов. Нам просто нужно найти правильный монтаж. И мы закончим с этим туром здесь, мы закончим с туром по США с MUDVAYNE, а затем проведем остаток года, работая над фильмом».




4 сен 2025
G
Gleb Monster
сукин ты сын, Тони Компост! чтоб у тебя борода отсохла!
