сегодня



Дебютный сингл STATIC-X получил золото



RIAA сообщили о том, что дебютный сингл STATIC-X, “Push It”, получил золотой статус.



«Это безумие, как далеко группа продвинулась за 25 лет», — говорит по этому поводу Tony Campos. «Наши фанаты просто невероятны, а количество стримов остается неизменным. На данный момент должен произойти конец света, чтобы «Push It» не стал платиновым».



В связи с этим Warner Records переиздала клип на песню «Push It» в формате High Definition. Незабываемое музыкальное видео помогло группе выйти в массы благодаря ранней поддержке MTV. Режиссером клипа стал Mick Olszewski, который использовал стиль глиняной анимации, популярный на момент выхода клипа в 1999 году. Теперь клип впервые доступен в высоком разрешении, и поклонники могут оценить его по-новому и добавить к 33 миллионам просмотров, которые он набрал с момента публикации в 2009 году.







+3 -0



просмотров: 199

