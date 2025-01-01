Профессиональное видео полного выступления STATIC-X
Профессиональное видео полного выступления STATIC-X, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Bled for Days
Wisconsin Death Trip
Fix (shortened)
Sweat of the Bud
Cannibal (without fast intro)
Terminator Oscillator (without second verse)
Love Dump
I Am
Otsegolation (shortened)
The Trance Is the Motion (shortened; only bridge and last chorus)
Black and White
Get to the Gone
Dirthouse
Destroy All
Cold
I'm With Stupid
Push It
