Визуальный ряд от STATIC-X



STATIC-X опубликовали визуальный ряд к композиции Down, которая вошла в качестве бонус-трека в юбилейное издание альбома Wisconsin Death Trip:



“Push It”

“I’m With Stupid”

“Bled For Days”

“Love Dump”

“I Am”

“Otsegolation”

“Stem”

“Sweat Of The Bud”

“Fix”

“Wisconsin Death Trip”

“The Trance Is The Motion”

“December”

“Down ”

“Head”

“Head (Titan AE)”

“S.O.M.”

“So Real”

“I Am” (Unedited)

“Wisconsin Death Trip” (Unedited)

“Love Dump” (Demo)

“I’m With Stupid” (Single Edit)

“December” (Unedited)







