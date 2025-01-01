Arts
7 дек 2025 : 		 Визуальный ряд от STATIC-X

6 ноя 2025 : 		 Планируется фильм о вокалисте STATIC-X

6 окт 2025 : 		 EDSEL DOPE защищает возвращение STATIC-X

5 сен 2025 : 		 STATIC-X отметят юбилей дебютного альбома

4 сен 2025 : 		 Басист STATIC-X: «Мы думаем о новом материале»

27 авг 2025 : 		 Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999

14 авг 2025 : 		 Документальный фильм STATIC-X почти готов

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STATIC-X

19 июн 2025 : 		 Дебютный сингл STATIC-X получил золото

6 ноя 2024 : 		 EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»

18 окт 2024 : 		 STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

16 окт 2024 : 		 TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»

30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

17 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о новой музыке

1 мар 2023 : 		 Вокалист STATIC-X представил новую маску
Визуальный ряд от STATIC-X



zoom
STATIC-X опубликовали визуальный ряд к композиции Down, которая вошла в качестве бонус-трека в юбилейное издание альбома Wisconsin Death Trip:

“Push It”
“I’m With Stupid”
“Bled For Days”
“Love Dump”
“I Am”
“Otsegolation”
“Stem”
“Sweat Of The Bud”
“Fix”
“Wisconsin Death Trip”
“The Trance Is The Motion”
“December”
“Down ”
“Head”
“Head (Titan AE)”
“S.O.M.”
“So Real”
“I Am” (Unedited)
“Wisconsin Death Trip” (Unedited)
“Love Dump” (Demo)
“I’m With Stupid” (Single Edit)
“December” (Unedited)




