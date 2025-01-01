Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
6 окт 2025 : 		 EDSEL DOPE защищает возвращение STATIC-X

5 сен 2025 : 		 STATIC-X отметят юбилей дебютного альбома

4 сен 2025 : 		 Басист STATIC-X: «Мы думаем о новом материале»

27 авг 2025 : 		 Басист STATIC-X о фотосъемке с Оззи в 1999

14 авг 2025 : 		 Документальный фильм STATIC-X почти готов

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления STATIC-X

19 июн 2025 : 		 Дебютный сингл STATIC-X получил золото

6 ноя 2024 : 		 EDSEL DOPE: «Я сам фанат STATIC-X»

18 окт 2024 : 		 STATIC-X хотят выпустить документальный фильм

16 окт 2024 : 		 TONY CAMPOS о будущем STATIC-X: «Все в руках фанатов»

30 авг 2024 : 		 Пять альбомов, повлиявших на басиста STATIC-X

27 мар 2024 : 		 Трейлер документального фильма о STATIC-X

4 фев 2024 : 		 Видео с выступления STATIC-X

23 окт 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Уэйн — не просто вокалист, он наш Eddie»

20 окт 2023 : 		 STATIC-X не исключают новой музыки

7 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STATIC-X

26 сен 2023 : 		 Выпуск нового релиза STATIC-X отложен

8 сен 2023 : 		 Новое видео STATIC-X

20 май 2023 : 		 Басист STATIC-X: «Не люблю ярлык "nu metal"»

18 апр 2023 : 		 STATIC-X в 4K

22 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о "Project Regeneration"

20 мар 2023 : 		 Видео полного выступления STATIC-X

17 мар 2023 : 		 Басист STATIC-X — о новой музыке

1 мар 2023 : 		 Вокалист STATIC-X представил новую маску

23 фев 2023 : 		 Вокалист STATIC-X: «Цель у медиа — лишний раз нагадить»

9 фев 2023 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от STATIC-X
EDSEL DOPE защищает возвращение STATIC-X



EDSEL DOPE, которого подозревают в том, что именно он является новым вокалистом STATIC-X, в недавнем интервью сказал:

«Они [STATIC-X] все делают как надо. Я думаю, многие группы пытаются двигаться вперед. Они чувствуют, что их инстинкты говорят: "Мы должны выдвинуть вперед нового человека и сказать всем, что у нас все в порядке и мы движемся вперед". Но их целью было не двигаться вперед. Цель состояла в том, чтобы отпраздновать их вклад, а затем найти способ, как эти события могут быть реализованы на благо людей, которые любят группу и альбомы, хотят отпраздновать и попрощаться, но также и снова поздороваться. Это очень интересный эксперимент на людях».

Tony Campos добавил: "Для нас троих [Campos, Ken Jay и Koichi Fukuda] было настоящим катарсисом закрыть некоторые главы и разобраться в чувствах. Потому что у нас так и не было возможности попрощаться с [Уэйном]. Многие фанаты не смогли попрощаться с ним, так что для всех нас это была возможность попрощаться с ним и должным образом все организовать».

Когда ведущий отметил, что таким образом "музыка Уэйна живет", Edsel согласился:

«Правда в том, и я говорю это с большим уважением, что музыка значила больше, чем один человек. Музыка была связана с миллионами людей по всему миру. И он это знал. Мы все это знаем. И вы правы. Это действительно потрясающе. Результат не был гарантирован. Было много сомневающихся. Тот факт, что этот STATIC-X, а мне нравится использовать это слово, в 2025 году так же "здоров", как и после того, как он был таким же нездоровым, как раньше, чертовски примечателен».




просмотров: 186

