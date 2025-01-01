сегодня



EDSEL DOPE защищает возвращение STATIC-X



EDSEL DOPE, которого подозревают в том, что именно он является новым вокалистом STATIC-X, в недавнем интервью сказал:



«Они [STATIC-X] все делают как надо. Я думаю, многие группы пытаются двигаться вперед. Они чувствуют, что их инстинкты говорят: "Мы должны выдвинуть вперед нового человека и сказать всем, что у нас все в порядке и мы движемся вперед". Но их целью было не двигаться вперед. Цель состояла в том, чтобы отпраздновать их вклад, а затем найти способ, как эти события могут быть реализованы на благо людей, которые любят группу и альбомы, хотят отпраздновать и попрощаться, но также и снова поздороваться. Это очень интересный эксперимент на людях».



Tony Campos добавил: "Для нас троих [Campos, Ken Jay и Koichi Fukuda] было настоящим катарсисом закрыть некоторые главы и разобраться в чувствах. Потому что у нас так и не было возможности попрощаться с [Уэйном]. Многие фанаты не смогли попрощаться с ним, так что для всех нас это была возможность попрощаться с ним и должным образом все организовать».



Когда ведущий отметил, что таким образом "музыка Уэйна живет", Edsel согласился:



«Правда в том, и я говорю это с большим уважением, что музыка значила больше, чем один человек. Музыка была связана с миллионами людей по всему миру. И он это знал. Мы все это знаем. И вы правы. Это действительно потрясающе. Результат не был гарантирован. Было много сомневающихся. Тот факт, что этот STATIC-X, а мне нравится использовать это слово, в 2025 году так же "здоров", как и после того, как он был таким же нездоровым, как раньше, чертовски примечателен».







+0 -0



просмотров: 186

