2 авг 2026



Клавшник JOURNEY: «Брюсу Спрингстину пора бы подзавалить»



JONATHAN CAIN, который женат на Paula White-Cain, старшем советнике Дональда Трампа в Управлении Белого дома по вопросам веры, высказался о том, должны ли знаменитости открыто выражать свои политические взгляды.



«Нам очень повезло жить там, где мы живем. И да, я консерватор. Когда-то, много лет назад, я был демократом, но больше не мог поддерживать эту партию. Я еще думал, что, возможно, Барак Обама... Но потом увидел, куда все движется, и сказал себе: "Нет, так больше нельзя". Так что сейчас я убежденный консерватор.



И таким людям, как Брюс Спрингстин, лучше бы просто подзавалить. Серьезно, Брюс, заткнись. Или Роберт Де Ниро. Ну кому вообще не все равно, ребята? Правда? Занимайтесь своим искусством».



Продолжая мысль, Cain сказал:



«Я стараюсь не смешивать политику со своей музыкой. Сейчас я выпускаю патриотическую песню "The Winds Of Freedom: A Salute To America", посвященную 250-летию США, потому что я убежденный патриот. Как и Kid Rock, он мой друг. Мы оба патриоты, любим свой флаг и свою страну. Нас так воспитали».



По мнению Jonathan'a, главная задача музыкантов — объединять людей.



«В конце концов, мы должны делать то, что умеем, и стараться объединять людей. Помню, Пол Маккартни сказал: "Когда я пою 'Hey, Jude', демократы и республиканцы поют вместе".



Я точно так же воспринимаю концерты JOURNEY. В зале сидят люди с самыми разными политическими взглядами, но все вместе поют "Don't Stop Believin'"».



Говоря о собственных убеждениях, Cain отметил:



«Люди говорят: "Ну ты же христианин и консерватор". И дальше что? Я не проповедую со сцены. Не трачу по десять минут концерта на разговоры об этом. Это просто часть моей личности. И это нормально.



Но мне по-прежнему кажется, что знаменитостям не стоит лезть в политику. Это плохо выглядит. А Брюс... Ну что с ним такое? Раньше он мне нравился, а теперь он просто раздражает. Раздражительный, озлобленный старик.



Ну хватит уже.



Ты же родился в США, дружище? Так и веди себя соответственно. Хотя даже эта песня — "Born In The USA" — если вдуматься в текст, по сути является выпадом против нашей страны».



В завершение Jonathan добавил:



«Наверное, мы с Kid Rock'ом сейчас почти одни на этом острове. Есть еще несколько человек, но нас немного. И я стою на этом острове со своим американским флагом. Если у кого-то есть проблемы со мной, Америкой или Иисусом — что ж, пусть попробует».



В своих мемуарах "Born To Run", вышедших в 2016 году, Брюс Спрингстин называл "Born In The USA", заглавную композицию своего седьмого альбома, песней-протестом. По его словам, она рассказывает историю обычного американца, которого отправили воевать во Вьетнам, который вернулся домой с тяжелыми травмами и оказался забытым собственной страной.



В июне 2025 года во время тура "Land of Hopes And Dreams" Спрингстин резко раскритиковал Дональда Трампа, назвав его «предателем» и заявив, что тот «преследует людей за использование права на свободу слова и выражение несогласия». Позже в интервью The New York Times музыкант назвал Трампа «идиотом», но подчеркнул, что считает его лишь частью гораздо более глубокой проблемы.



«Думаю, сочетание деиндустриализации страны и колоссального роста имущественного неравенства оставило огромное количество людей за бортом. Это создало идеальную почву для демагога. Мне до сих пор трудно поверить, что этим человеком оказался именно этот идиот, но для части людей он оказался именно тем, кого они искали. Это американская трагедия».



В ответ Трамп неоднократно атаковал Спрингстина, в том числе призвав сторонников движения MAGA бойкотировать его музыку и концерты.



«Плохой и невероятно скучный певец Брюс Спрингстин, который выглядит как высохший чернослив после неудачной пластической операции, давно страдает ужасным и неизлечимым синдромом помешательства на Трампе, известным как TDS.



Он полный неудачник, распространяющий ненависть в адрес президента, победившего на выборах с огромным преимуществом, выигравшего всенародное голосование, все семь колеблющихся штатов и 86 процентов округов страны», — написал Трамп в социальных сетях.



Cain далеко не единственный музыкант-консерватор, раскритиковавший Спрингстина за его антипатриотические, по их мнению, высказывания. В августе 2025 года фронтмен STAIND Aaron Lewis в эфире "The Tucker Carlson Show" заявил:



«Мне кажется, он — наглядный пример человека, который совершенно перестал ценить то, что дала ему Америка. Он обманул нас всех одной из самых антиамериканских песен в истории, назвав ее "Born In The USA", будто это гимн любви к своей стране. Я злюсь сам на себя, что так долго этого не замечал и воспринимал его как голос рабочего класса Америки».



По мнению Lewis'a, многолетний успех полностью оторвал Спрингстина от реальной жизни.



«Мне кажется, он забыл, откуда вышел. Если не быть осторожным, такая карьера может полностью поглотить человека. И очевидно, что именно это с ним произошло.

Когда у тебя есть абсолютно все, очень легко выступать против тех самых возможностей, которые эта страна тебе дала. Он просто потерял связь с настоящими трудностями. Перестал понимать, как живут обычные люди».



Затем Aaron напомнил, что Спрингстин уже много лет поддерживает кандидатов от Демократической партии.



«Похоже, именно люди, которые полностью утратили связь с реальной жизнью, и голосуют за этих чертовых идиотов. Именно они постоянно занимаются показной демонстрацией собственной добродетели.



Мне кажется, где-то глубоко внутри они чувствуют вину за свой успех и пытаются искупить ее всей этой бессмысленной чепухой. Мы выросли в одно время. Нас с детства учили не судить человека по цвету кожи, а оценивать его по поступкам и характеру.



Это было лучшее время для нашей страны.



Но, по-моему, демократов и коммунистов такое положение дел не устраивало, потому что они процветают именно в хаосе. Им нужно, чтобы мы постоянно ссорились между собой, теряли чувство национального единства и общих моральных ценностей, создавая все новые искусственные поводы для конфликтов».



Ранее Lewis уже критиковал Спрингстина в своей сольной песне "Am I The Only One", где поет:



«Неужели я один перестал подпевать каждый раз, когда по радио включают песню Спрингстина?»



Позже, в интервью программе "Candace" на The Daily Wire в 2021 году, объясняя, почему включил эту строчку в текст, Aaron сказал:



«Потому что он всегда представлял себя воплощением простого американца из среднего класса. А потом, во время всей этой политической шумихи, заявил, что если определенный человек снова станет президентом, он уедет жить в Австралию.



И насколько это вообще по-американски? Ты собираешься бросить свою страну только потому, что тебе не нравится человек, который может занять пост президента?»







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