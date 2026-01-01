Клавшник JOURNEY: «Брюсу Спрингстину пора бы подзавалить»

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все новости группы
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США
7 июл 2023 :
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Умер один из основателей JOURNEY
10 июн 2023 :
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LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео
4 апр 2023 :
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LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY
1 мар 2023 :
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GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY
23 фев 2023 :
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GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY
16 фев 2023 :
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Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе
7 фев 2023 :
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Видео с выступления JOURNEY
30 янв 2023 :
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Видео с выступления JOURNEY
25 янв 2023 :
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JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a
18 янв 2023 :
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GREGG ROLIE не поедет с JOURNEY
18 янв 2023 :
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По словам жены Schon'a, два члена JOURNEY против Gregg'a
12 янв 2023 :
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JONATHAN CAIN поедет в тур с JOURNEY
6 янв 2023 :
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NEAL SCHON: «Никто не будет диктовать мне, что и как делать в JOURNEY
6 янв 2023 :
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GREGG ROLIE примет участие в концертах JOURNEY
5 янв 2023 :
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DAUGHTRY вместе с LZZY HALE записали кавер-версию хита JOURNEY
25 дек 2022 :
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Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы
25 дек 2022 :
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Гитарист JOURNEY назвал клавишника лицемером
13 дек 2022 :
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JONATHAN CAIN: «Христианское общество несколько лицемерно»
12 дек 2022 :
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Фрагмент концертного релиза JOURNEY
18 ноя 2022 :
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Фрагмент концертного релиза JOURNEY
5 ноя 2022 :
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Клавишник JOURNEY выпустил ЕР
30 окт 2022 :
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Концертный релиз JOURNEY выйдет зимой
17 окт 2022 :
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Видео с текстом от JOURNEY
11 окт 2022 :
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KIRK HAMMETT присоединился на сцене к JOURNEY
25 сен 2022 :
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Новые разборки в JOURNEY
28 авг 2022 :
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Гитарист JOURNEY выступил на шоу "America's Got Talent"
27 авг 2022 :
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NEAL SCHON: «Никто не верил в Arnel'a»
13 авг 2022 :
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NEAL SCHON: «Я не обсуждаю политику с Jonathan'ом Cain'ом»
27 июл 2022 :
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Видео полного выступления JOURNEY
14 июл 2022 :
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Гитарист JOURNEY хочет играть по три часа
6 июл 2022 :
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Новое видео JOURNEY
5 июл 2022 :
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JONATHAN CAIN: «Только церковь может сказать правительству нет!»
7 июн 2022 :
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Новое видео JOURNEY
2 июн 2022 :
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Новое видео JOURNEY
19 май 2022 :
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Новая песня JOURNEY
5 май 2022 :
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Видеоряд от JOURNEY
26 апр 2022 :
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Новая песня JOURNEY
1 мар 2022 :
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Видео полного выступления JOURNEY
27 фев 2022 :
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Видео с выступления JOURNEY
16 фев 2022 :
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Название нового альбома JOURNEY
5 янв 2022 :
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JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»
4 янв 2022 :
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Барабанщик JOURNEY поймал COVID-19
4 янв 2022 :
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JOURNEY выступили на Таймс-Сквер
7 дек 2021 :
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JOURNEY представили нового басиста
7 ноя 2021 :
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Видео с текстом от JONATHAN CAIN
1 ноя 2021 :
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JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР
11 окт 2021 :
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Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы
27 авг 2021 :
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Видео с выступления JOURNEY
23 авг 2021 :
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Видео с выступления JOURNEY
10 авг 2021 :
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Гитарист JOURNEY: «Ждите альбом в конце этого или начале следующего года»
2 авг 2021 :
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Видео с выступления JOURNEY
1 авг 2021 :
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Видео с выступления JOURNEY
26 июл 2021 :
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JONATHAN CAIN выпустил новый сингл
20 июл 2021 :
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Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус
24 июн 2021 :
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Новое видео JOURNEY
24 июн 2021 :
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Новая песня JOURNEY
30 апр 2021 :
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Вокалист JOURNEY — о первом выступлении
16 мар 2021 :
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Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN
2 мар 2021 :
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JOURNEY набрали миллиард
16 фев 2021 :
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Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY
11 фев 2021 :
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Вокалист JOURNEY — о встрече с бывшим вокалистом JOURNEY
9 янв 2021 :
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JOURNEY выпустят сингл зимой
25 дек 2020 :
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JOURNEY записали шесть треков
15 дек 2020 :
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Вокалист JOURNEY записал три песни
14 дек 2020 :
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JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не понимаю, почему меня уволили из JOURNEY»
1 дек 2020 :
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Гитарист JOURNEY выпустит сольную работу зимой
1 дек 2020 :
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Вокалист JOURNEY выпустил сингл
11 ноя 2020 :
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TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY
6 ноя 2020 :
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Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу
15 окт 2020 :
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Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате
19 сен 2020 :
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Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY
6 авг 2020 :
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Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY
8 июл 2020 :
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Видео с выступления JOURNEY
22 июн 2020 :
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Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу
20 июн 2020 :
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JOURNEY выпустят сингл летом
18 июн 2020 :
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Новый альбом JOURNEY обретает форму
26 май 2020 :
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JOURNEY представили новых участников
6 май 2020 :
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JOURNEY отменили тур по США
24 апр 2020 :
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ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY
14 апр 2020 :
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Гитарист JOURNEY почтил память Гэри Мура
6 апр 2020 :
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Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин
24 мар 2020 :
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Гитарист JOURNEY: «Я устал от политиков, которые не могут ни о чём договориться!»
12 мар 2020 :
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Оставшиеся участники JOURNEY не хотят иметь ничего общего с бывшими
6 мар 2020 :
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Участники JOURNEY подали иск против коллег
6 дек 2019 :
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Клавишник JOURNEY выпустил новую песню
6 ноя 2019 :
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Клавишник JOURNEY выпустил новую песню
29 авг 2019 :
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Видео с текстом от клавишника JOURNEY
19 авг 2019 :
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Профессиональное видео с выступления гитариста JOURNEY
16 июл 2019 :
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JONATHAN CAIN выпустил новый сингл
8 апр 2019 :
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JONATHAN CAIN выпустит альбом весной
28 мар 2019 :
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Фрагмент нового DVD JOURNEY
14 мар 2019 :
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JONATHAN CAIN выпускает сингл
11 мар 2019 :
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Фрагмент нового DVD JOURNEY
1 мар 2019 :
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Фрагмент нового DVD JOURNEY
23 фев 2019 :
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Фрагмент нового DVD JOURNEY
16 фев 2019 :
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Концертный релиз JOURNEY выйдет весной
22 авг 2018 :
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Гитарист JOURNEY почтил память Ареты Франклин
24 июл 2018 :
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Гитарист JOURNEY посвятил песню Steve'y Perry
18 июн 2018 :
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Видео с выступления JOURNEY
1 фев 2018 :
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Клавишник JOURNEY выпускает книгу
10 дек 2017 :
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Гитарист JOURNEY выпустил ЕР
1 май 2017 :
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Профессиональное видео с выступления JOURNEY
9 апр 2017 :
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STEVE PERRY присоединился к JOURNEY
4 апр 2017 :
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STEVE PERRY посетит церемонию ввода JOURNEY в Зал славы
2 ноя 2016 :
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Клавишник JOURNEY: «STEVE PERRY может с нами выступить»
4 сен 2016 :
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Фрагмент нового DVD JOURNEY
20 июл 2016 :
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Концертный релиз JOURNEY выйдет осенью
14 июл 2016 :
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Гитарист JOURNEY исполняет гимн Канады
12 май 2016 :
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Гитарист JOURNEY не парится по поводу ввода в Зал славы рок-н-ролла
28 апр 2016 :
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Гитарист JOURNEY заявил, что Принс просил благословения у участников группы перед выпуском песни "Purple Rain"
15 дек 2015 :
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Вокалист JOURNEY нашел лейбл
14 дек 2015 :
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STEVE PERRY завершает работу над альбом
25 ноя 2015 :
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STEVE SMITH вернулся в JOURNEY
3 ноя 2015 :
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Бывший барабанщик JOURNEY: "Если бы меня не арестовали, я бы, скорее всего, умер"
14 окт 2015 :
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Барабанщик JOURNEY признал вину
30 июл 2015 :
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NEAL SCHON: «Дверь для Steve'a Perry открыта»
5 июл 2015 :
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Барабанщик JOURNEY был под кайфом во время ареста
1 июл 2015 :
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Барабанщик JOURNEY обвинен в изнасиловании
23 июн 2015 :
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Видео с выступления JOURNEY
19 июн 2015 :
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JOURNEY нашли временного барабанщика
18 июн 2015 :
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Новый альбом гитариста JOURNEY доступен для прослушивания
17 июн 2015 :
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Арестован барабанщик JOURNEY
1 май 2015 :
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Видео с выступления JOURNEY
30 апр 2015 :
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Гитарист JOURNEY выпустит новый альбом
8 янв 2015 :
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JOURNEY дадут серию шоу в Лас-Вегасе
28 окт 2014 :
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Кавер-версия JOURNEY от CAMILLE & KENNERLY
30 май 2014 :
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ARNEL PINEDA сказал, что STEVE PERRY «может вернуться» в JOURNEY
20 май 2014 :
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EPK от гитариста JOURNEY
30 апр 2014 :
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Видео с текстом от гитариста JOURNEY
21 апр 2014 :
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Вокалист JOURNEY планирует выпуск альбома
18 апр 2014 :
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Видео гитариста JOURNEY
9 апр 2014 :
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Видео гитариста JOURNEY
19 мар 2014 :
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Новый альбом гитариста JOURNEY выйдет в мае
10 фев 2014 :
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Вокалист JOURNEY отрицает слухи о своём уходе
7 фев 2014 :
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JOURNEY не собираются работать со STEVE'ом PERRY
16 ноя 2013 :
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JOURNEY пожертвовали $350,000 на помощь пострадавшим от урагана
11 июн 2013 :
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У бывшего фронтмена JOURNEY STEVE'a PERRY был обнаружен рак
11 мар 2013 :
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JOURNEY, возможно, больше не будут записывать новых альбомов
19 янв 2013 :
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'Eclipse' JOURNEY выйдет на виниле
23 окт 2012 :
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Новое видео гитариста JOURNEY
16 окт 2012 :
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Гитарист JOURNEY сделал предложение своей подруге на сцене
14 авг 2012 :
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Гитарист JOURNEY выпустит альбом в октябре
14 фев 2012 :
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Новое видео JOURNEY
27 янв 2012 :
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Барабанщик JOURNEY арестован по подозрению в избиении своей подруги
5 янв 2012 :
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Бывший вокалист JOURNEY планирует запись
12 ноя 2011 :
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JOURNEY получили награду 'Legend Of Live' на Billboard Touring Awards
1 ноя 2011 :
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STEVE PERRY: воссоединение с JOURNEY нежелательно
10 окт 2011 :
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Новый сборник JOURNEY
25 авг 2011 :
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NEAL SCHON сказал, что JOURNEY в новом альбоме обратились к старым стилям
23 июл 2011 :
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Новое видео JOURNEY
26 апр 2011 :
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EPK от JOURNEY
5 апр 2011 :
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Новая песня JOURNEY
28 мар 2011 :
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Семпл новой песни JOURNEY
22 мар 2011 :
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Трек-лист нового альбома JOURNEY
8 мар 2011 :
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Обложка нового альбома JOURNEY
5 мар 2011 :
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JOURNEY исполнили 5 новых песен на концерте
1 мар 2011 :
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STEVE PERRY приготовил 50 песен для сольного альбома
14 фев 2011 :
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Новая книга о JOURNEY выйдет в мае
12 ноя 2010 :
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STEVE PERRY хочет вернуться в JOURNEY
7 окт 2009 :
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JOURNEY посетили шоу Опры
28 сен 2009 :
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Новый DVD JOURNEY
24 сен 2008 :
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Новый вокалист JOURNEY : «Это фантастическая работа, но в тоже время проклятие»
16 мар 2008 :
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Детали нового альбома JOURNEY
18 июн 2007 :
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Jeff Scott Soto покинул состав JOURNEY
29 дек 2006 :
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JEFF SCOTT SOTO официально стал вокалистом JOURNEY
9 июл 2006 :
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Jeff Scott Soto временно заменит вокалиста JOURNEY
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2 авг 2026
Клавшник JOURNEY: «Брюсу Спрингстину пора бы подзавалить»
JONATHAN CAIN, который женат на Paula White-Cain, старшем советнике Дональда Трампа в Управлении Белого дома по вопросам веры, высказался о том, должны ли знаменитости открыто выражать свои политические взгляды.
«Нам очень повезло жить там, где мы живем. И да, я консерватор. Когда-то, много лет назад, я был демократом, но больше не мог поддерживать эту партию. Я еще думал, что, возможно, Барак Обама... Но потом увидел, куда все движется, и сказал себе: "Нет, так больше нельзя". Так что сейчас я убежденный консерватор.
И таким людям, как Брюс Спрингстин, лучше бы просто подзавалить. Серьезно, Брюс, заткнись. Или Роберт Де Ниро. Ну кому вообще не все равно, ребята? Правда? Занимайтесь своим искусством».
Продолжая мысль, Cain сказал:
«Я стараюсь не смешивать политику со своей музыкой. Сейчас я выпускаю патриотическую песню "The Winds Of Freedom: A Salute To America", посвященную 250-летию США, потому что я убежденный патриот. Как и Kid Rock, он мой друг. Мы оба патриоты, любим свой флаг и свою страну. Нас так воспитали».
По мнению Jonathan'a, главная задача музыкантов — объединять людей.
«В конце концов, мы должны делать то, что умеем, и стараться объединять людей. Помню, Пол Маккартни сказал: "Когда я пою 'Hey, Jude', демократы и республиканцы поют вместе".
Я точно так же воспринимаю концерты JOURNEY. В зале сидят люди с самыми разными политическими взглядами, но все вместе поют "Don't Stop Believin'"».
Говоря о собственных убеждениях, Cain отметил:
«Люди говорят: "Ну ты же христианин и консерватор". И дальше что? Я не проповедую со сцены. Не трачу по десять минут концерта на разговоры об этом. Это просто часть моей личности. И это нормально.
Но мне по-прежнему кажется, что знаменитостям не стоит лезть в политику. Это плохо выглядит. А Брюс... Ну что с ним такое? Раньше он мне нравился, а теперь он просто раздражает. Раздражительный, озлобленный старик.
Ну хватит уже.
Ты же родился в США, дружище? Так и веди себя соответственно. Хотя даже эта песня — "Born In The USA" — если вдуматься в текст, по сути является выпадом против нашей страны».
В завершение Jonathan добавил:
«Наверное, мы с Kid Rock'ом сейчас почти одни на этом острове. Есть еще несколько человек, но нас немного. И я стою на этом острове со своим американским флагом. Если у кого-то есть проблемы со мной, Америкой или Иисусом — что ж, пусть попробует».
В своих мемуарах "Born To Run", вышедших в 2016 году, Брюс Спрингстин называл "Born In The USA", заглавную композицию своего седьмого альбома, песней-протестом. По его словам, она рассказывает историю обычного американца, которого отправили воевать во Вьетнам, который вернулся домой с тяжелыми травмами и оказался забытым собственной страной.
В июне 2025 года во время тура "Land of Hopes And Dreams" Спрингстин резко раскритиковал Дональда Трампа, назвав его «предателем» и заявив, что тот «преследует людей за использование права на свободу слова и выражение несогласия». Позже в интервью The New York Times музыкант назвал Трампа «идиотом», но подчеркнул, что считает его лишь частью гораздо более глубокой проблемы.
«Думаю, сочетание деиндустриализации страны и колоссального роста имущественного неравенства оставило огромное количество людей за бортом. Это создало идеальную почву для демагога. Мне до сих пор трудно поверить, что этим человеком оказался именно этот идиот, но для части людей он оказался именно тем, кого они искали. Это американская трагедия».
В ответ Трамп неоднократно атаковал Спрингстина, в том числе призвав сторонников движения MAGA бойкотировать его музыку и концерты.
«Плохой и невероятно скучный певец Брюс Спрингстин, который выглядит как высохший чернослив после неудачной пластической операции, давно страдает ужасным и неизлечимым синдромом помешательства на Трампе, известным как TDS.
Он полный неудачник, распространяющий ненависть в адрес президента, победившего на выборах с огромным преимуществом, выигравшего всенародное голосование, все семь колеблющихся штатов и 86 процентов округов страны», — написал Трамп в социальных сетях.
Cain далеко не единственный музыкант-консерватор, раскритиковавший Спрингстина за его антипатриотические, по их мнению, высказывания. В августе 2025 года фронтмен STAIND Aaron Lewis в эфире "The Tucker Carlson Show" заявил:
«Мне кажется, он — наглядный пример человека, который совершенно перестал ценить то, что дала ему Америка. Он обманул нас всех одной из самых антиамериканских песен в истории, назвав ее "Born In The USA", будто это гимн любви к своей стране. Я злюсь сам на себя, что так долго этого не замечал и воспринимал его как голос рабочего класса Америки».
По мнению Lewis'a, многолетний успех полностью оторвал Спрингстина от реальной жизни.
«Мне кажется, он забыл, откуда вышел. Если не быть осторожным, такая карьера может полностью поглотить человека. И очевидно, что именно это с ним произошло.
Когда у тебя есть абсолютно все, очень легко выступать против тех самых возможностей, которые эта страна тебе дала. Он просто потерял связь с настоящими трудностями. Перестал понимать, как живут обычные люди».
Затем Aaron напомнил, что Спрингстин уже много лет поддерживает кандидатов от Демократической партии.
«Похоже, именно люди, которые полностью утратили связь с реальной жизнью, и голосуют за этих чертовых идиотов. Именно они постоянно занимаются показной демонстрацией собственной добродетели.
Мне кажется, где-то глубоко внутри они чувствуют вину за свой успех и пытаются искупить ее всей этой бессмысленной чепухой. Мы выросли в одно время. Нас с детства учили не судить человека по цвету кожи, а оценивать его по поступкам и характеру.
Это было лучшее время для нашей страны.
Но, по-моему, демократов и коммунистов такое положение дел не устраивало, потому что они процветают именно в хаосе. Им нужно, чтобы мы постоянно ссорились между собой, теряли чувство национального единства и общих моральных ценностей, создавая все новые искусственные поводы для конфликтов».
Ранее Lewis уже критиковал Спрингстина в своей сольной песне "Am I The Only One", где поет:
«Неужели я один перестал подпевать каждый раз, когда по радио включают песню Спрингстина?»
Позже, в интервью программе "Candace" на The Daily Wire в 2021 году, объясняя, почему включил эту строчку в текст, Aaron сказал:
«Потому что он всегда представлял себя воплощением простого американца из среднего класса. А потом, во время всей этой политической шумихи, заявил, что если определенный человек снова станет президентом, он уедет жить в Австралию.
И насколько это вообще по-американски? Ты собираешься бросить свою страну только потому, что тебе не нравится человек, который может занять пост президента?»
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