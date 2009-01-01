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*Chris Cornell*



14 янв 2017 : 		 Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e

8 окт 2016 : 		 CHRIS CORNELL присоединился на сцене к YUSUF ISLAM

16 сен 2016 : 		 CHRIS CORNELL сочинил основную тему для фильма

17 июн 2016 : 		 CHRIS CORNELL не против тура с музыкантами LED ZEPPELIN

23 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL спел соул

12 фев 2016 : 		 EDDIE VEDDER, CHRIS CORNELL и многие другие запишут песни THE BEATLES

24 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о реюнионах групп

23 дек 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

17 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о событиях в Париже

10 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN продолжат работу после окончания его тура»

3 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «Сейчас подросткам больше интересен SKRILLEX, а не NIRVANA»

21 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL с дочкой исполняют Боба Марли

14 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

13 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

6 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN недооценивают»

2 окт 2015 : 		 MIKE MCCREADY присоединился на сцене к CHRIS'у CORNELL'у

29 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в акустике

24 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в 'The Ellen DeGeneres Show'

23 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL исполняет песню PRINCE

18 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2015 : 		 Новая песня CHRIS'a CORNELL'a

12 сен 2015 : 		 Новое видео CHRIS CORNELL

21 авг 2015 : 		 CHRIS CORNELL о вдохновении

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

12 авг 2015 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

7 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHRIS CORNELL

20 июл 2015 : 		 TOM MORELLO не против вновь выступить с CHRIS CORNELL

8 июл 2015 : 		 Дебютный альбом CHRIS CORNELL будет переиздан

3 июн 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит новый альбом в сентябре

27 май 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит альбом осенью

20 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL завершил запись альбома

9 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "Saturday Night Live"

17 янв 2015 : 		 Вокалист SOUNDGARDEN записывает новый сольный альбом

11 фев 2014 : 		 Женщина попала за решетку за угрозы смерти в адрес CHRIS'a CORNELL'a

19 дек 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

7 дек 2013 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

24 окт 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

24 май 2013 : 		 CHRIS CORNELL сказал, что включение HEART в ROCK AND ROLL HALL OF FAME изменило его мнение

14 ноя 2012 : 		 Участники SOUNDGARDEN выступили на благотворительном шоу CHRIS'a CORNELL'a

19 фев 2012 : 		 CHRIS CORNELL отдал дань уважения WHITNEY HOUSTON

30 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Трек-лист нового релиза

29 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Новое видео

7 май 2011 : 		 Видео с акустического выступления CHRIS'a CORNELL'a

12 мар 2010 : 		 CHRIS CORNELL стал гостем на новом альбоме GABIN

5 мар 2009 : 		 Альбом бывшего вокалиста SOUNDGARDEN/AUDIOSLAVE доступен для прослушивания

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Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e

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Ранее анонсированный документальный фильм о SOUNDGARDEN плавно трансформировался в документальную ленту о карьере вокалиста команды, CHRIS'e CORNELL'e. По словам Sam'a Dunn'a, занимавшегося съемками, все накрылось в последнюю минуту, так как далеко не все в группе хотели видеть эти съемки. В итоге они решили, пусть и пока не совсем официально, не выбрасывать наработки, а сделать документальную ленту о вокалисте команды, чья история не ограничивается одним SOUNDGARDEN, а включает в себя сотрудничество с AUDIOSLAVE и сольное творчество.

SOUNDGARDEN Documentary Scrapped; CHRIS CORNELL Film In The Works



Banger Films' other documentaries include two on heavy metal, 2006's "Metal: A Headbanger's Journey" and 2008's "Global Metal", 2010's "Rush: Beyond The Lighted Stage" and 2009's "Iron Maiden: Flight 666", as well as the TV documentary miniseries "Metal Evolution".




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