Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e
Ранее анонсированный документальный фильм о SOUNDGARDEN плавно трансформировался в документальную ленту о карьере вокалиста команды, CHRIS'e CORNELL'e. По словам Sam'a Dunn'a, занимавшегося съемками, все накрылось в последнюю минуту, так как далеко не все в группе хотели видеть эти съемки. В итоге они решили, пусть и пока не совсем официально, не выбрасывать наработки, а сделать документальную ленту о вокалисте команды, чья история не ограничивается одним SOUNDGARDEN, а включает в себя сотрудничество с AUDIOSLAVE и сольное творчество.
Banger Films' other documentaries include two on heavy metal, 2006's "Metal: A Headbanger's Journey" and 2008's "Global Metal", 2010's "Rush: Beyond The Lighted Stage" and 2009's "Iron Maiden: Flight 666", as well as the TV documentary miniseries "Metal Evolution".
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