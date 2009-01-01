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*Chris Cornell*



20 ноя 2017 : 		 Новая версия видео CHRIS CORNELL

20 ноя 2017 : 		 VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN почтили память Криса Корнелла

13 окт 2017 : 		 VICKY CORNELL отправилась в Детройт на расследование смерти мужа

11 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно»

11 авг 2017 : 		 В Сиэтле поставят статую в честь Криса Корнелла

7 авг 2017 : 		 Музыканты STAIND и GODSMACK почтили память Криса и Честера

5 авг 2017 : 		 Дочка Криса Корнелла почтила память отца

4 авг 2017 : 		 ALICE COOPER был шокирован самоубийством Корнелла

17 июл 2017 : 		 Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла

17 июл 2017 : 		 GEOFF TATE о Крисе Корнелле

30 июн 2017 : 		 Жена Криса Корнелла: «Он не хотел умирать»

26 июн 2017 : 		 DEE SNIDER почтил память Криса Корнелла

21 июн 2017 : 		 Дочь Криса Корнелла почтила память отца

21 июн 2017 : 		 Новое видео Криса Корнелла

27 май 2017 : 		 Музыканты METALLICA, PEARL JAM, SOUNDGARDEN, LINKIN PARK почтили память Криса Корнела

27 май 2017 : 		 Записи Криса Корнелла взлетели в чартах

26 май 2017 : 		 Музыканты SOUL ASYLUM, KING'S X, LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

25 май 2017 : 		 Криса Корнелла кремировали

25 май 2017 : 		 Вдова Криса Корнелла написала мужу

23 май 2017 : 		 Память Криса Корнелла почтили на BILLBOARD MUSIC AWARDS

22 май 2017 : 		 CHRIS CAFFERY о Крисе Корнелле

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл повесился на красном эспандере

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл будет погребён в пятницу

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл никогда не должен был употреблять Ативан

22 май 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Крисе Корнелле

20 май 2017 : 		 STONE SOUR, LIVE почтили память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 SCOTT STAPP почтил память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 BRAD WILK о Крисе Корнелле

19 май 2017 : 		 TOM MORELLO опустошен смертью Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 Официальная причина смерти Криса Корнелла

18 май 2017 : 		 Скончался Крис Корнелл

24 апр 2017 : 		 CHRIS CORNELL выступил на телевидении

20 апр 2017 : 		 CHRIS CORNELL выступил на телевидении

10 мар 2017 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

9 мар 2017 : 		 Фрагмент новой песни CHRIS CORNELL

27 янв 2017 : 		 Нереализованные песни CHRIS CORNELL, MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles'

14 янв 2017 : 		 Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e

8 окт 2016 : 		 CHRIS CORNELL присоединился на сцене к YUSUF ISLAM

16 сен 2016 : 		 CHRIS CORNELL сочинил основную тему для фильма

17 июн 2016 : 		 CHRIS CORNELL не против тура с музыкантами LED ZEPPELIN

23 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL спел соул

12 фев 2016 : 		 EDDIE VEDDER, CHRIS CORNELL и многие другие запишут песни THE BEATLES

24 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о реюнионах групп

23 дек 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

17 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о событиях в Париже

10 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN продолжат работу после окончания его тура»

3 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «Сейчас подросткам больше интересен SKRILLEX, а не NIRVANA»

21 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL с дочкой исполняют Боба Марли

14 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

13 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

6 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN недооценивают»

2 окт 2015 : 		 MIKE MCCREADY присоединился на сцене к CHRIS'у CORNELL'у

29 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в акустике

24 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в 'The Ellen DeGeneres Show'

23 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL исполняет песню PRINCE

18 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2015 : 		 Новая песня CHRIS'a CORNELL'a

12 сен 2015 : 		 Новое видео CHRIS CORNELL

21 авг 2015 : 		 CHRIS CORNELL о вдохновении

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

12 авг 2015 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

7 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHRIS CORNELL

20 июл 2015 : 		 TOM MORELLO не против вновь выступить с CHRIS CORNELL

8 июл 2015 : 		 Дебютный альбом CHRIS CORNELL будет переиздан

3 июн 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит новый альбом в сентябре

27 май 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит альбом осенью

20 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL завершил запись альбома

9 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "Saturday Night Live"

17 янв 2015 : 		 Вокалист SOUNDGARDEN записывает новый сольный альбом

11 фев 2014 : 		 Женщина попала за решетку за угрозы смерти в адрес CHRIS'a CORNELL'a

19 дек 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

7 дек 2013 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

24 окт 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

24 май 2013 : 		 CHRIS CORNELL сказал, что включение HEART в ROCK AND ROLL HALL OF FAME изменило его мнение

14 ноя 2012 : 		 Участники SOUNDGARDEN выступили на благотворительном шоу CHRIS'a CORNELL'a

19 фев 2012 : 		 CHRIS CORNELL отдал дань уважения WHITNEY HOUSTON

30 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Трек-лист нового релиза

29 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Новое видео

7 май 2011 : 		 Видео с акустического выступления CHRIS'a CORNELL'a

12 мар 2010 : 		 CHRIS CORNELL стал гостем на новом альбоме GABIN

5 мар 2009 : 		 Альбом бывшего вокалиста SOUNDGARDEN/AUDIOSLAVE доступен для прослушивания

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VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN почтили память Криса Корнелла

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14 ноября состоялся торжественный ужин в отеле Beverly Hilton Los Angeles Committee of Human Rights Watch, на котором присутствовали Eric Esrailian, Serj Tankian, Angela Sarafyan, Kimberly Marteau Emerson, Mike Medavoy, David Foster, Katherine McPhee и Linda Ramone. На вечере была также представлена награда Promise, после чего выступили Ryan Tedder и Drew Brown из ONEREPUBLIC.

Вдохновлённая фильмом и песней, в котором ярко изображены зверства, совершённые против армянского народа, награда признаёт песню, телевизионное шоу или фильм, который продвигает ценности справедливости оригинальным ярким способом. Знаменательно, что этой наградой был удостоен Крис Корнелл за "The Promise". Вручали её продюсеры "The Promise" Eric Esrailian, Mike Medavoy, сценарист/режиссёр Terry George, а также Serj Tankian. Получила награду вдова Корнелла Vicky Cornell вместе с Kim'ом Thayil'ом и Matt'ом Cameron'ом из SOUNDGARDEN.

Watch VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN Honor CHRIS CORNELL At Human Rights Watch Gala






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