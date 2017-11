сегодня



VICKY CORNELL, SERJ TANKIAN почтили память Криса Корнелла 14 ноября состоялся торжественный ужин в отеле Beverly Hilton Los Angeles Committee of Human Rights Watch, на котором присутствовали Eric Esrailian, Serj Tankian, Angela Sarafyan, Kimberly Marteau Emerson, Mike Medavoy, David Foster, Katherine McPhee и Linda Ramone. На вечере была также представлена награда Promise, после чего выступили Ryan Tedder и Drew Brown из ONEREPUBLIC.



Вдохновлённая фильмом и песней, в котором ярко изображены зверства, совершённые против армянского народа, награда признаёт песню, телевизионное шоу или фильм, который продвигает ценности справедливости оригинальным ярким способом. Знаменательно, что этой наградой был удостоен Крис Корнелл за "The Promise". Вручали её продюсеры "The Promise" Eric Esrailian, Mike Medavoy, сценарист/режиссёр Terry George, а также Serj Tankian. Получила награду вдова Корнелла Vicky Cornell вместе с Kim'ом Thayil'ом и Matt'ом Cameron'ом из SOUNDGARDEN.















