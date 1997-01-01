20 апр 2017



CHRIS CORNELL выступил на телевидении 19 апреля фронтмен SOUNDGARDEN Chris Cornell исполнил свою новую сольную песню "The Promise" в эфире телешоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" - запись его выступления можно увидеть ниже. Этот трек взят из саундтрека к одноимённому новому фильму "Обещание" с Кристианом Бейлом, премьера которого состоится двадцать первого апреля.



















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