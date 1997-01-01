11 авг 2017 :
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В Сиэтле поставят статую в честь Криса Корнелла
7 авг 2017 :
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Музыканты STAIND и GODSMACK почтили память Криса и Честера
5 авг 2017 :
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Дочка Криса Корнелла почтила память отца
4 авг 2017 :
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ALICE COOPER был шокирован самоубийством Корнелла
17 июл 2017 :
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Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла
17 июл 2017 :
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GEOFF TATE о Крисе Корнелле
30 июн 2017 :
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Жена Криса Корнелла: «Он не хотел умирать»
26 июн 2017 :
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DEE SNIDER почтил память Криса Корнелла
21 июн 2017 :
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Дочь Криса Корнелла почтила память отца
21 июн 2017 :
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Новое видео Криса Корнелла
27 май 2017 :
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Музыканты METALLICA, PEARL JAM, SOUNDGARDEN, LINKIN PARK почтили память Криса Корнела
27 май 2017 :
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Записи Криса Корнелла взлетели в чартах
26 май 2017 :
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Музыканты SOUL ASYLUM, KING'S X, LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла
25 май 2017 :
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Криса Корнелла кремировали
25 май 2017 :
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Вдова Криса Корнелла написала мужу
23 май 2017 :
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Память Криса Корнелла почтили на BILLBOARD MUSIC AWARDS
22 май 2017 :
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CHRIS CAFFERY о Крисе Корнелле
22 май 2017 :
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Крис Корнелл повесился на красном эспандере
22 май 2017 :
|
Крис Корнелл будет погребён в пятницу
22 май 2017 :
|
Крис Корнелл никогда не должен был употреблять Ативан
22 май 2017 :
|
Вокалист PAPA ROACH о Крисе Корнелле
20 май 2017 :
|
STONE SOUR, LIVE почтили память Криса Корнелла
19 май 2017 :
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SCOTT STAPP почтил память Криса Корнелла
19 май 2017 :
|
BRAD WILK о Крисе Корнелле
19 май 2017 :
|
TOM MORELLO опустошен смертью Криса Корнелла
19 май 2017 :
|
Официальная причина смерти Криса Корнелла
18 май 2017 :
|
Скончался Крис Корнелл
24 апр 2017 :
|
CHRIS CORNELL выступил на телевидении
20 апр 2017 :
|
CHRIS CORNELL выступил на телевидении
10 мар 2017 :
|
Видео с текстом от CHRIS CORNELL
9 мар 2017 :
|
Фрагмент новой песни CHRIS CORNELL
27 янв 2017 :
|
Нереализованные песни CHRIS CORNELL, MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles'
14 янв 2017 :
|
Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e
8 окт 2016 :
|
CHRIS CORNELL присоединился на сцене к YUSUF ISLAM
16 сен 2016 :
|
CHRIS CORNELL сочинил основную тему для фильма
17 июн 2016 :
|
CHRIS CORNELL не против тура с музыкантами LED ZEPPELIN
23 апр 2016 :
|
CHRIS CORNELL почтил память Принса
16 апр 2016 :
|
CHRIS CORNELL спел соул
12 фев 2016 :
|
EDDIE VEDDER, CHRIS CORNELL и многие другие запишут песни THE BEATLES
24 дек 2015 :
|
CHRIS CORNELL о реюнионах групп
23 дек 2015 :
|
Акустика от CHRIS CORNELL
17 дек 2015 :
|
CHRIS CORNELL о событиях в Париже
10 дек 2015 :
|
CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN продолжат работу после окончания его тура»
3 дек 2015 :
|
CHRIS CORNELL: «Сейчас подросткам больше интересен SKRILLEX, а не NIRVANA»
21 окт 2015 :
|
CHRIS CORNELL с дочкой исполняют Боба Марли
14 окт 2015 :
|
Акустика от CHRIS CORNELL
13 окт 2015 :
|
Акустика от CHRIS CORNELL
6 окт 2015 :
|
CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN недооценивают»
2 окт 2015 :
|
MIKE MCCREADY присоединился на сцене к CHRIS'у CORNELL'у
29 сен 2015 :
|
CHRIS CORNELL в акустике
24 сен 2015 :
|
CHRIS CORNELL в 'The Ellen DeGeneres Show'
23 сен 2015 :
|
CHRIS CORNELL исполняет песню PRINCE
18 сен 2015 :
|
CHRIS CORNELL в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
18 сен 2015 :
|
Новая песня CHRIS'a CORNELL'a
12 сен 2015 :
|
Новое видео CHRIS CORNELL
21 авг 2015 :
|
CHRIS CORNELL о вдохновении
13 авг 2015 :
|
Видео с текстом от CHRIS CORNELL
12 авг 2015 :
|
Новая песня CHRIS CORNELL
7 авг 2015 :
|
Обложка нового альбома CHRIS CORNELL
20 июл 2015 :
|
TOM MORELLO не против вновь выступить с CHRIS CORNELL
8 июл 2015 :
|
Дебютный альбом CHRIS CORNELL будет переиздан
3 июн 2015 :
|
CHRIS CORNELL выпустит новый альбом в сентябре
27 май 2015 :
|
CHRIS CORNELL выпустит альбом осенью
20 мар 2015 :
|
CHRIS CORNELL завершил запись альбома
9 мар 2015 :
|
CHRIS CORNELL в "Saturday Night Live"
17 янв 2015 :
|
Вокалист SOUNDGARDEN записывает новый сольный альбом
11 фев 2014 :
|
Женщина попала за решетку за угрозы смерти в адрес CHRIS'a CORNELL'a
19 дек 2013 :
|
CHRIS CORNELL исполнил новую песню
7 дек 2013 :
|
Акустика от CHRIS CORNELL
24 окт 2013 :
|
CHRIS CORNELL исполнил новую песню
24 май 2013 :
|
CHRIS CORNELL сказал, что включение HEART в ROCK AND ROLL HALL OF FAME изменило его мнение
14 ноя 2012 :
|
Участники SOUNDGARDEN выступили на благотворительном шоу CHRIS'a CORNELL'a
19 фев 2012 :
|
CHRIS CORNELL отдал дань уважения WHITNEY HOUSTON
30 сен 2011 :
|
CHRIS CORNELL: Трек-лист нового релиза
29 сен 2011 :
|
CHRIS CORNELL: Новое видео
7 май 2011 :
|
Видео с акустического выступления CHRIS'a CORNELL'a
12 мар 2010 :
|
CHRIS CORNELL стал гостем на новом альбоме GABIN
5 мар 2009 :
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Альбом бывшего вокалиста SOUNDGARDEN/AUDIOSLAVE доступен для прослушивания
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