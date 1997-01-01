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В Сиэтле поставят статую в честь Криса Корнелла По сообщению The Seattle Times, вдова Криса Корнелла, Vicky Cornell, наняла Wayne'a Toth'a для создания статуи мужа.



«Он уже показал нам то, как всё будет выглядеть, — и мне, и детям всё очень понравилось», — сказала Vicky о работе Toth'a, который занимался статуей Джонни Рамона, установленной на кладбище Hollywood Forever в Лос-Анджелесе. По словам Vicky, Wayne'y потребуется до семи месяцев на создание скульптуры, в то время как Mark Johnson и представители властей Сиэтла будут искать подходящее место.



«Он сын Сиэтла, и мы вернём его домой и почтим его память, я на это надеюсь, со всей вашей любовью и поддержкой».







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