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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 145
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 44
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
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Cyhra

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1 июл 2024 : 		 Новая песня от CYHRA, DEAD BY APRIL, THE DAY WE LEFT EARTH

4 июн 2024 : 		 Гитарист CYHRA выпустил сингл

19 май 2024 : 		 Гитарист CYHRA выпустил сингл

17 мар 2024 : 		 Новое видео гитариста CYHRA

24 дек 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни EXTREME

7 ноя 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

23 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

16 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

28 авг 2023 : 		 Видео с релиз-вечеринки CYHRA

25 авг 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

21 авг 2023 : 		 Новое видео CYHRA

14 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CYHRA

7 авг 2023 : 		 Вокалист CYHRA против поборов на площадках: «Ну и бл...й же мир!»

5 авг 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни ANTHRAX

21 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от CYHRA

14 июл 2023 : 		 Новое видео CYHRA

9 июн 2023 : 		 Новое видео CYHRA

2 апр 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни METALLICA

14 мар 2023 : 		 Гитарист CYHRA исполняет новый EXTREME

18 фев 2023 : 		 Гитарист CYHRA обучает исполнению песни MÖTLEY CRÜE

19 янв 2023 : 		 CYHRA репетируют

31 дек 2022 : 		 JESPER STRÖMBLAD остаётся важной частью CYHRA

29 ноя 2022 : 		 Как добиться классического звука IN FLAMES? Отвечает гитарист CYHRA

3 сен 2022 : 		 Новое видео CYHRA

31 май 2022 : 		 CYHRA репетируют

10 янв 2022 : 		 Гитарист CYHRA выпустил сольный трек
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Новая песня от CYHRA, DEAD BY APRIL, THE DAY WE LEFT EARTH



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"Parasite", новая песня от CYHRA, DEAD BY APRIL и THE DAY WE LEFT EARTH, доступна для прослушивания ниже.

CYHRA, DEAD BY APRIL, And THE DAY WE LEFT EARTH Collaborate On New Single "Parasite"




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