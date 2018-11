30 ноя 2018



Новое видео FROZEN CROWN



"I Am The Tyrant", новое видео группы FROZEN CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Fallen King, выходящего девятого февраля:



"Fail No More"

"To Infinity"

"Kings"

"I Am The Tyrant"

"The Shieldmaiden"

"Chasing Lights"

"Queen Of Blades"

"Across The Sea"

"Everwinter"

