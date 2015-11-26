Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 136
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 43
*Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника 35
*У EXODUS целая обойма риффов и песен 35
*RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре 28
[= ||| все новости группы



*

Frozen Crown

*
| - |
|||| 30 ноя 2018

Новое видео FROZEN CROWN



*
zoom
*
* *
"I Am The Tyrant", новое видео группы FROZEN CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Fallen King, выходящего девятого февраля:

"Fail No More"
"To Infinity"
"Kings"
"I Am The Tyrant"
"The Shieldmaiden"
"Chasing Lights"
"Queen Of Blades"
"Across The Sea"
"Everwinter"
"Netherstorm"

FROZEN CROWN - Official Video For "I Am The Tyrant" Released







Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


1 дек 2018, 00:33		Что-то в этом клипе вокалистка не дрочибельна.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 114

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом