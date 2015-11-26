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30 ноя 2018
Новое видео FROZEN CROWN
"I Am The Tyrant", новое видео группы FROZEN CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Fallen King, выходящего девятого февраля:
"Fail No More"
"To Infinity"
"Kings"
"I Am The Tyrant"
"The Shieldmaiden"
"Chasing Lights"
"Queen Of Blades"
"Across The Sea"
"Everwinter"
"Netherstorm"
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rassol
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