сегодня



FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт



Видео с первого за два года выступления FROZEN CROWN, которое состоялось 19 февраля в Legend Club, Милан, Италия, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Neverending"

"Embrace the Night" (live debut)

"The Water Dancer" (live debut)

"In The Dark"

"Everwinter"

"Far Beyond" (live debut)

"Kings"

"I Am the Tyrant"

"Night Crawler" (Judas Priest cover)

"The Shieldmaiden"







+1 -0



( 1 ) просмотров: 223