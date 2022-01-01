FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт

Видео с первого за два года выступления FROZEN CROWN, которое состоялось 19 февраля в Legend Club, Милан, Италия, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Neverending"
"Embrace the Night" (live debut)
"The Water Dancer" (live debut)
"In The Dark"
"Everwinter"
"Far Beyond" (live debut)
"Kings"
"I Am the Tyrant"
"Night Crawler" (Judas Priest cover)
"The Shieldmaiden"
NightElf
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