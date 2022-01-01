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Frozen Crown

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22 фев 2022 : 		 FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт

21 дек 2021 : 		 FROZEN CROWN выпустили кофе

2 дек 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

27 фев 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

19 фев 2021 : 		 FROZEN CROWN представили новый состав

15 фев 2021 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

1 фев 2021 : 		 Потери во FROZEN CROWN

8 дек 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

30 июл 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

17 июл 2020 : 		 Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа

13 май 2020 : 		 FROZEN CROWN в акустике

23 апр 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

4 апр 2020 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

25 мар 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от FROZEN CROWN

3 июл 2019 : 		 Выходит винил FROZEN CROWN

14 май 2019 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

25 мар 2019 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

26 янв 2019 : 		 FROZEN CROWN выпустят альбом весной

30 ноя 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

23 июл 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

28 июн 2018 : 		 Дебютный альбом FROZEN CROWN доступен на виниле

9 мар 2018 : 		 Видео FROZEN CROWN
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FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт



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Видео с первого за два года выступления FROZEN CROWN, которое состоялось 19 февраля в Legend Club, Милан, Италия, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Neverending"
"Embrace the Night" (live debut)
"The Water Dancer" (live debut)
"In The Dark"
"Everwinter"
"Far Beyond" (live debut)
"Kings"
"I Am the Tyrant"
"Night Crawler" (Judas Priest cover)
"The Shieldmaiden"

FROZEN CROWN Play First Live Show In Two Years; Fan Filmed Video Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
22 фев 2022, 11:46
Годная группа.


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