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Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной



FROZEN CROWN опубликовали тизер к новому альбому, релиз которого коллектив планирует 23 апреля на Scarlet Records and Marquee/Avalon (Japan). В качестве специальной гостьи на альбоме была задействована Federica Lanna (Volturian). За оформление релиза отвечал Federico Mondelli,



Трек-лист:



"Embrace The Night"

"Towards The Sun"

"Far Beyond"

"The Lone Stranger"

"Crown Eternal"

"The Water Dancer"

"Angels In Disguise" (feat Federica Lanna)

"Night Crawler" (Judas Priest cover)

"Tales Of The Forest"

"Blood On The Snow"







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