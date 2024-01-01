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Frozen Crown

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19 фев 2024 : 		 FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»

29 сен 2023 : 		 Концертное видео FROZEN CROWN

20 сен 2023 : 		 FROZEN CROWN дебютировали в новом составе

7 сен 2023 : 		 Пополнение во FROZEN CROWN

27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

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3 фев 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

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20 дек 2022 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

27 ноя 2022 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

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18 окт 2022 : 		 Альбомы FROZEN CROWN доступны на виниле

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22 фев 2022 : 		 FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт

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19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

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19 фев 2021 : 		 FROZEN CROWN представили новый состав

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1 фев 2021 : 		 Потери во FROZEN CROWN
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FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»



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Жизнь удивительна. Всего два года назад мы боролись с трудностями, чтобы играть вживую. Пандемия все еще продолжалась, и люди, которые должны были работать над нашими концертами, не верили в нас, несмотря на то, что Winterbane (хотя он был записан и продвигался во время карантина, как раз после того, как половина участников старого состава покинула корабль) продался больше, чем оба наших первых альбома вместе взятые, а наше присутствие в Интернете было сильнее, чем когда-либо.

А сейчас мы только что объявили о новом европейском туре в поддержку Kamelot, который уже идет, так как мы только что приехали в Финляндию для нашего первого шоу в этой стране после удивительно интенсивного тура по Норвегии и Швеции в поддержку легендарного Udo Dirkschneider и его группы.

И все это при наличии тонны проектов на будущее, при наличии массы захватывающего нового материала, над которым мы сейчас работаем на наших жестких дисках, и при подписании контракта с лучшим метал-лейблом в мире (Napalm Records).

Это похоже на мечту с двигателем V8, и это только начало. Как ни странно, самая молодая участница группы успела испытать все это, не достигнув и 18 лет, и уже доказала, что является важной частью группы, как вне сцены, так и на ней, с чувством самопожертвования и трудолюбием, просто невероятным для ее возраста (речь идет о рыжеволосой девушке слева).

Жизнь невероятна, но жить во имя Heavy Metal еще лучше!»

FROZEN CROWN - "Life Is Incredible, But Living In The Name Of Heavy Metal Is Even Better"




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