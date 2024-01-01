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FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»



Жизнь удивительна. Всего два года назад мы боролись с трудностями, чтобы играть вживую. Пандемия все еще продолжалась, и люди, которые должны были работать над нашими концертами, не верили в нас, несмотря на то, что Winterbane (хотя он был записан и продвигался во время карантина, как раз после того, как половина участников старого состава покинула корабль) продался больше, чем оба наших первых альбома вместе взятые, а наше присутствие в Интернете было сильнее, чем когда-либо.



А сейчас мы только что объявили о новом европейском туре в поддержку Kamelot, который уже идет, так как мы только что приехали в Финляндию для нашего первого шоу в этой стране после удивительно интенсивного тура по Норвегии и Швеции в поддержку легендарного Udo Dirkschneider и его группы.



И все это при наличии тонны проектов на будущее, при наличии массы захватывающего нового материала, над которым мы сейчас работаем на наших жестких дисках, и при подписании контракта с лучшим метал-лейблом в мире (Napalm Records).



Это похоже на мечту с двигателем V8, и это только начало. Как ни странно, самая молодая участница группы успела испытать все это, не достигнув и 18 лет, и уже доказала, что является важной частью группы, как вне сцены, так и на ней, с чувством самопожертвования и трудолюбием, просто невероятным для ее возраста (речь идет о рыжеволосой девушке слева).



Жизнь невероятна, но жить во имя Heavy Metal еще лучше!»







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