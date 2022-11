сегодня



Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной



FROZEN CROWN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Call Of The North, релиз которого намечен на десятое марта:



"Call Of The North"

"Fire In The Sky"

"Black Heart"

"Victorious"

"In A Moment"

"Legion"

"Until The End"

"Now Or Never"

"One For All"

"Far Away"







+0 -0



просмотров: 343