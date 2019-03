сегодня



Новое видео FROZEN CROWN



"Neverending", новое видео группы FROZEN CROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Crowned In Frost", выпущенного 22 марта на Scarlet Records.



Трек-лист:



"Arctic Gales"

"Neverending"

"In The Dark"

"Battles In The Night"

"Winterfall"

"Unspoken"

"Lost In Time"

"The Wolf And The Maiden"

"Forever"

"Enthroned"

"Crowned In Frost"













