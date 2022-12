сегодня



Новое видео FROZEN CROWN



“Call of the North“, новое видео FROZEN CROWN, доступна для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Call Of The North, релиз которого намечен на десятое марта на Scarlet Records:



"Call Of The North"

"Fire In The Sky"

"Black Heart"

"Victorious"

"In A Moment"

"Legion"

"Until The End"

"Now Or Never"

"One For All"

"Far Away"







+0 -0



просмотров: 123