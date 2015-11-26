Фраза, имя группы
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все новости группы
Frozen Crown
Италия
Power Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/frozencrownofficial
30 июл 2020
:
FROZEN CROWN работают над новым альбомом
17 июл 2020
:
Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа
13 май 2020
:
FROZEN CROWN в акустике
23 апр 2020
:
Акустика от FROZEN CROWN
4 апр 2020
:
Новое видео FROZEN CROWN
25 мар 2020
:
Акустика от FROZEN CROWN
21 окт 2019
:
Видео с текстом от FROZEN CROWN
3 июл 2019
:
Выходит винил FROZEN CROWN
14 май 2019
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Видео с выступления FROZEN CROWN
25 мар 2019
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Новое видео FROZEN CROWN
26 янв 2019
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30 ноя 2018
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28 июн 2018
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Дебютный альбом FROZEN CROWN доступен на виниле
9 мар 2018
:
Видео FROZEN CROWN
1 фев 2018
:
Новое видео FROZEN CROWN
сегодня
FROZEN CROWN
работают над новым альбомом
FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:
«Наконец-то мы смогли все встретиться после длительного ожидания и сняли новое видео! С нетерпением ждем, когда представим его всем вам, но хотим поделиться и еще одной новостью — мы работаем над третьим альбомом!!!»
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).