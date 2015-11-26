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Frozen Crown

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30 июл 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

17 июл 2020 : 		 Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа

13 май 2020 : 		 FROZEN CROWN в акустике

23 апр 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

4 апр 2020 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

25 мар 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от FROZEN CROWN

3 июл 2019 : 		 Выходит винил FROZEN CROWN

14 май 2019 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

25 мар 2019 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

26 янв 2019 : 		 FROZEN CROWN выпустят альбом весной

30 ноя 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

23 июл 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

28 июн 2018 : 		 Дебютный альбом FROZEN CROWN доступен на виниле

9 мар 2018 : 		 Видео FROZEN CROWN

1 фев 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN
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|||| сегодня

FROZEN CROWN работают над новым альбомом



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FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Наконец-то мы смогли все встретиться после длительного ожидания и сняли новое видео! С нетерпением ждем, когда представим его всем вам, но хотим поделиться и еще одной новостью — мы работаем над третьим альбомом!!!»

FROZEN CROWN - New Video And Third Album In The Works



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