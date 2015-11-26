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FROZEN CROWN работают над новым альбомом



FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:



«Наконец-то мы смогли все встретиться после длительного ожидания и сняли новое видео! С нетерпением ждем, когда представим его всем вам, но хотим поделиться и еще одной новостью — мы работаем над третьим альбомом!!!»







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