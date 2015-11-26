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Frozen Crown

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1 фев 2021 : 		 Потери во FROZEN CROWN

8 дек 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

30 июл 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

17 июл 2020 : 		 Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа

13 май 2020 : 		 FROZEN CROWN в акустике

23 апр 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

4 апр 2020 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

25 мар 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от FROZEN CROWN

3 июл 2019 : 		 Выходит винил FROZEN CROWN

14 май 2019 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

25 мар 2019 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

26 янв 2019 : 		 FROZEN CROWN выпустят альбом весной

30 ноя 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

23 июл 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

28 июн 2018 : 		 Дебютный альбом FROZEN CROWN доступен на виниле

9 мар 2018 : 		 Видео FROZEN CROWN

1 фев 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN
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Потери во FROZEN CROWN



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FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие друзья, как вы уже знаете, 2020-й был тяжёлым годом для музыкантов, и каждому из нас пришлось потратить некоторое время, чтобы сесть, разобраться с реальностью и пересмотреть свои приоритеты в жизни. Нелегко быть частью группы, не говоря уже о том, чтобы делать это в течение периода, который не позволяет тебе прожить это в полной мере, путешествовать по миру, выступать или просто проводить время со своими товарищами по группе. Вот почему в разное время в течение прошлого года Alberto, Thalía и Filippo решили покинуть группу, чтобы сосредоточиться на своих личных проектах. Мы желаем им всего наилучшего в их новых начинаниях и в жизни. Мы также хотели бы поблагодарить их за потрясающие моменты, которые были у нас во время гастролей, и мы хотим отпраздновать наши три года вместе этим последним видео на "Crowned In Frost", представляющим "классический" состав команды.

Как вы уже знаете, наш третий альбом недавно был доделан (так как состав авторов песен всё равно остаётся неизменным) и будет представлен в ближайшие дни, как и новые участники группы. Следите за обновлениями»

FROZEN CROWN Guitarist, Bassist And Drummer Call It Quits; Final Video Featuring Original Band Line-Up Released



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