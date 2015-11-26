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Потери во FROZEN CROWN



FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:



«Дорогие друзья, как вы уже знаете, 2020-й был тяжёлым годом для музыкантов, и каждому из нас пришлось потратить некоторое время, чтобы сесть, разобраться с реальностью и пересмотреть свои приоритеты в жизни. Нелегко быть частью группы, не говоря уже о том, чтобы делать это в течение периода, который не позволяет тебе прожить это в полной мере, путешествовать по миру, выступать или просто проводить время со своими товарищами по группе. Вот почему в разное время в течение прошлого года Alberto, Thalía и Filippo решили покинуть группу, чтобы сосредоточиться на своих личных проектах. Мы желаем им всего наилучшего в их новых начинаниях и в жизни. Мы также хотели бы поблагодарить их за потрясающие моменты, которые были у нас во время гастролей, и мы хотим отпраздновать наши три года вместе этим последним видео на "Crowned In Frost", представляющим "классический" состав команды.



Как вы уже знаете, наш третий альбом недавно был доделан (так как состав авторов песен всё равно остаётся неизменным) и будет представлен в ближайшие дни, как и новые участники группы. Следите за обновлениями»







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