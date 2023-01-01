27 июн 2023



FROZEN CROWN на Napalm Records



FROZEN CROWN заключили соглашение с лейблом Napalm Records:



«Мы счастливы и гордимся тем, что вступили в семью Napalm Records, и мы готовы к нашему следующему большому совместному шагу. С момента основания группы в 2018 году мы непрерывно работали день за днем, не только стараясь выкладываться по максимуму в наших студийных альбомах и на концертах, но и управляя группой в одиночку, преодолевая каждое маленькое достижение с нашим отношением "сделай сам", всегда сохраняя верность нашему (крайне) небольшому окружению. Благодаря поддержке наших прекрасных поклонников, FROZEN CROWN в конце концов выросла и достигла той точки, когда мы уже не могли справляться со всем самостоятельно. В то же время мы понимали, что нам нужна более мощная команда, чтобы продвинуть группу дальше и вывести ее на новый уровень. И если говорить о мощи, то Napalm Records - это лучший звукозаписывающий лейбл, с которым можно начать эту новую главу... Мы несказанно рады стать частью лучшего металл-лейбла в мире, и нам не терпится начать работу над нашим новым альбомом, объединив усилия с этой огромной командой профессионалов».





Себастьян Мюнч, A&R Napalm Records: « FROZEN CROWN попросту одна из самых креативных пауэр-металл групп, появившихся за последние пять лет. Их предыдущие релизы, Winterbane и Call Of The North, просто великолепны. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с FROZEN CROWN, чтобы достичь следующего уровня в их карьере!»







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