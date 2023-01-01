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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 62
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 26
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Frozen Crown

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27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

30 мар 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 мар 2023 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

20 фев 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

3 фев 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 янв 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

21 дек 2022 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

20 дек 2022 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

27 ноя 2022 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

5 ноя 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

18 окт 2022 : 		 Альбомы FROZEN CROWN доступны на виниле

6 сен 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

22 фев 2022 : 		 FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт

21 дек 2021 : 		 FROZEN CROWN выпустили кофе

2 дек 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

27 фев 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

19 фев 2021 : 		 FROZEN CROWN представили новый состав

15 фев 2021 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

1 фев 2021 : 		 Потери во FROZEN CROWN

8 дек 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

30 июл 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

17 июл 2020 : 		 Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа

13 май 2020 : 		 FROZEN CROWN в акустике
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|||| 27 июн 2023

FROZEN CROWN на Napalm Records



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FROZEN CROWN заключили соглашение с лейблом Napalm Records:

«Мы счастливы и гордимся тем, что вступили в семью Napalm Records, и мы готовы к нашему следующему большому совместному шагу. С момента основания группы в 2018 году мы непрерывно работали день за днем, не только стараясь выкладываться по максимуму в наших студийных альбомах и на концертах, но и управляя группой в одиночку, преодолевая каждое маленькое достижение с нашим отношением "сделай сам", всегда сохраняя верность нашему (крайне) небольшому окружению. Благодаря поддержке наших прекрасных поклонников, FROZEN CROWN в конце концов выросла и достигла той точки, когда мы уже не могли справляться со всем самостоятельно. В то же время мы понимали, что нам нужна более мощная команда, чтобы продвинуть группу дальше и вывести ее на новый уровень. И если говорить о мощи, то Napalm Records - это лучший звукозаписывающий лейбл, с которым можно начать эту новую главу... Мы несказанно рады стать частью лучшего металл-лейбла в мире, и нам не терпится начать работу над нашим новым альбомом, объединив усилия с этой огромной командой профессионалов».


Себастьян Мюнч, A&R Napalm Records: « FROZEN CROWN попросту одна из самых креативных пауэр-металл групп, появившихся за последние пять лет. Их предыдущие релизы, Winterbane и Call Of The North, просто великолепны. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с FROZEN CROWN, чтобы достичь следующего уровня в их карьере!»

Italy's FROZEN CROWN Signs Worldwide Contract With Napalm Records




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