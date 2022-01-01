Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 21
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Новое видео MEGADETH 11
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 10
*Новая песня OZZY OSBOURNE 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 21
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Новое видео MEGADETH 11
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
[= ||| все новости группы



*

Frozen Crown

*



6 сен 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

22 фев 2022 : 		 FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт

21 дек 2021 : 		 FROZEN CROWN выпустили кофе

2 дек 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

27 фев 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

19 фев 2021 : 		 FROZEN CROWN представили новый состав

15 фев 2021 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

1 фев 2021 : 		 Потери во FROZEN CROWN

8 дек 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

30 июл 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

17 июл 2020 : 		 Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа

13 май 2020 : 		 FROZEN CROWN в акустике

23 апр 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

4 апр 2020 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

25 мар 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от FROZEN CROWN

3 июл 2019 : 		 Выходит винил FROZEN CROWN

14 май 2019 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

25 мар 2019 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

26 янв 2019 : 		 FROZEN CROWN выпустят альбом весной

30 ноя 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

23 июл 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

28 июн 2018 : 		 Дебютный альбом FROZEN CROWN доступен на виниле
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FROZEN CROWN завершили запись



zoom
FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Новый альбом закончен, ура-ура! Мы очень рады и невероятно взволнованы, сообщая, что только что завершили запись вокальных партий для нашего четвёртого будущего альбома!

К радости нашего продюсера Andrea Fusini именно этот альбом содержит наибольшее количество гитарных партий и, что самое главное, вокальных треков. Мы работали над этим альбомом с момента окончания записи "Winterbane", поэтому у нас было достаточно времени, чтобы сосредоточиться на песнях и аранжировках без всякой спешки, оттачивая каждую партию, и в итоге мы получили набор песен, по-настоящему представляющих наше творчество и на 100 % отражающих звучание Frozen Crown. Излишне говорить, что мы уже гордимся им, и нам не терпится услышать окончательный результат!»

FROZEN CROWN Complete Recordings For New Album -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 187

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом