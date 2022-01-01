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сегодня
FROZEN CROWN завершили запись
FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:
«Новый альбом закончен, ура-ура! Мы очень рады и невероятно взволнованы, сообщая, что только что завершили запись вокальных партий для нашего четвёртого будущего альбома!
К радости нашего продюсера Andrea Fusini именно этот альбом содержит наибольшее количество гитарных партий и, что самое главное, вокальных треков. Мы работали над этим альбомом с момента окончания записи "Winterbane", поэтому у нас было достаточно времени, чтобы сосредоточиться на песнях и аранжировках без всякой спешки, оттачивая каждую партию, и в итоге мы получили набор песен, по-настоящему представляющих наше творчество и на 100 % отражающих звучание Frozen Crown. Излишне говорить, что мы уже гордимся им, и нам не терпится услышать окончательный результат!»
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