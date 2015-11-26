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Frozen Crown

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22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

27 фев 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

19 фев 2021 : 		 FROZEN CROWN представили новый состав

15 фев 2021 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

1 фев 2021 : 		 Потери во FROZEN CROWN

8 дек 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

30 июл 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

17 июл 2020 : 		 Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа

13 май 2020 : 		 FROZEN CROWN в акустике

23 апр 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

4 апр 2020 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

25 мар 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от FROZEN CROWN

3 июл 2019 : 		 Выходит винил FROZEN CROWN

14 май 2019 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

25 мар 2019 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

26 янв 2019 : 		 FROZEN CROWN выпустят альбом весной

30 ноя 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

23 июл 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

28 июн 2018 : 		 Дебютный альбом FROZEN CROWN доступен на виниле

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Новое видео FROZEN CROWN



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FROZEN CROWN опубликовали видео на композицию "Embrace The Night", которая вошла в новый альбом "Winterbane". Его релиз состоялся 23 апреля на Scarlet Records и Marquee/Avalon (Japan). В качестве специальной гостьи на альбоме была задействована Federica Lanna (Volturian). За оформление релиза отвечал Federico Mondelli,

Трек-лист:

"Embrace The Night"
"Towards The Sun"
"Far Beyond"
"The Lone Stranger"
"Crown Eternal"
"The Water Dancer"
"Angels In Disguise" (feat Federica Lanna)
"Night Crawler" (Judas Priest cover)
"Tales Of The Forest"
"Blood On The Snow"




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