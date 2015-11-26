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FROZEN CROWN представили новый состав



FROZEN CROWN объявили о том, что новой гитаристкой группы стала Fabiola 'Sheena' Bellomo, басистом Francesco Zof и ударником Niso Tomasini. Новая работа получила название Winterbane и выйдет 23 апреля на Scarlet Records and Marquee/Avalon (Japan). В качестве специальной гостьи на альбоме была задействована Federica Lanna (Volturian). За оформление релиза отвечал Federico Mondelli,



Трек-лист:



"Embrace The Night"

"Towards The Sun"

"Far Beyond"

"The Lone Stranger"

"Crown Eternal"

"The Water Dancer"

"Angels In Disguise" (feat Federica Lanna)

"Night Crawler" (Judas Priest cover)

"Tales Of The Forest"

"Blood On The Snow"







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