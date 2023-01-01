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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 23
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
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Frozen Crown

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29 сен 2023 : 		 Концертное видео FROZEN CROWN

20 сен 2023 : 		 FROZEN CROWN дебютировали в новом составе

7 сен 2023 : 		 Пополнение во FROZEN CROWN

27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

30 мар 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 мар 2023 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

20 фев 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

3 фев 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 янв 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

21 дек 2022 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

20 дек 2022 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

27 ноя 2022 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

5 ноя 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

18 окт 2022 : 		 Альбомы FROZEN CROWN доступны на виниле

6 сен 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

22 фев 2022 : 		 FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт

21 дек 2021 : 		 FROZEN CROWN выпустили кофе

2 дек 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

27 фев 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

19 фев 2021 : 		 FROZEN CROWN представили новый состав

15 фев 2021 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

1 фев 2021 : 		 Потери во FROZEN CROWN

8 дек 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом
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Концертное видео FROZEN CROWN



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Fire In The Sky LIVE, новое концертное видео FROZEN CROWN, доступно ниже.




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