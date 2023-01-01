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Frozen Crown

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7 сен 2023 : 		 Пополнение во FROZEN CROWN

27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

30 мар 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 мар 2023 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

20 фев 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

3 фев 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 янв 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

21 дек 2022 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

20 дек 2022 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

27 ноя 2022 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

5 ноя 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

18 окт 2022 : 		 Альбомы FROZEN CROWN доступны на виниле

6 сен 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

22 фев 2022 : 		 FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт

21 дек 2021 : 		 FROZEN CROWN выпустили кофе

2 дек 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

27 фев 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

19 фев 2021 : 		 FROZEN CROWN представили новый состав

15 фев 2021 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

1 фев 2021 : 		 Потери во FROZEN CROWN

8 дек 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

30 июл 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

17 июл 2020 : 		 Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа
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Пополнение во FROZEN CROWN



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FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие друзья, да, вы не ослышались: в нашей группе появился шестой участник (и это не временно)! Её зовут Alessia Lanzone, и она будет делить обязанности лид- и ритм-гитары с Sheena'ой и Federico как вживую, так и в студии. Как и в случае с Niso, когда он присоединился к группе, ей всего 17 лет, но за последние месяцы секретной совместной работы она уже успела продемонстрировать нам свой огромный талант, а также то, что она замечательный человек, и мы не можем дождаться момента, когда наконец представим её вам вживую! Она дебютирует с нами на нашем следующем концерте 16 сентября в Тутлингене, Германия, где мы впервые выведем её на сцену в рамках эксклюзивного и уникального мероприятия. Не пропустите!

Как вы знаете, мы постепенно увеличивали количество гитарных треков в наших альбомах, и теперь наши песни — это пиршество гармонизированных риффов и соло, насчитывающее десятки гитарных слоёв, по крайней мере, в студии. Во время наших сценических выступлений нам долго не хватало того огромного влияния, которое может оказать ритм-гитарист во время сдвоенных партий, и в плане соло-гитары Sheena и Federico пришлось перестроить многие песни, пожертвовав многими партиями ради того, чтобы они звучали правильно в живой атмосфере и не были слишком пустотелыми.

Да, некоторые могут сказать: "Почему бы вам просто не добавить гитарные слои в бэк-треки, как это делает большинство групп в наше время?". Ответ заключается в том, что мы никогда не добавляли гитары в свои бэк-треки и никогда не будем. Это неправильно. Да, это может резко контрастировать с последними тенденциями, когда в бэк-треки включаются несколько слоев инструментов (и даже вокал): многие группы так делают, и это, безусловно, более практично (а также упрощает работу, не говоря уже о том, что при меньшем количестве людей в составе сокращаются расходы на дорогу). Но это не наш метод, мы хотим звучать как можно живее (и если бы вы присутствовали на одном из наших концертов в последнее время, вы бы уже знали, что у нас всего несколько клавишных в качестве секвенции, в основном только в некоторых критических партиях, и что мы всегда звучали как можно более естественно). Мы всегда поступали так, как нам хотелось, и никогда не следовали никаким тенденциям с первого рабочего дня. И вот мы здесь: FROZEN CROWN официально становится группой с тремя гитаристами!

Так что давайте поприветствуем Alessia'ю: благодаря ей наши концертные песни будут звучать ещё лучше, чем раньше, а наши шоу превратятся в ещё более безумный праздник гитарного экшна!»

FROZEN CROWN Add Third Guitarist ALESSIA LANZONE -




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