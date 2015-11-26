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Frozen Crown

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21 дек 2021 : 		 FROZEN CROWN выпустили кофе

2 дек 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

27 фев 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

19 фев 2021 : 		 FROZEN CROWN представили новый состав

15 фев 2021 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

1 фев 2021 : 		 Потери во FROZEN CROWN

8 дек 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

30 июл 2020 : 		 FROZEN CROWN работают над новым альбомом

17 июл 2020 : 		 Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа

13 май 2020 : 		 FROZEN CROWN в акустике

23 апр 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

4 апр 2020 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

25 мар 2020 : 		 Акустика от FROZEN CROWN

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от FROZEN CROWN

3 июл 2019 : 		 Выходит винил FROZEN CROWN

14 май 2019 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

25 мар 2019 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

26 янв 2019 : 		 FROZEN CROWN выпустят альбом весной

30 ноя 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

23 июл 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

28 июн 2018 : 		 Дебютный альбом FROZEN CROWN доступен на виниле

9 мар 2018 : 		 Видео FROZEN CROWN

1 фев 2018 : 		 Новое видео FROZEN CROWN
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|||| сегодня

FROZEN CROWN выпустили кофе



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FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:

«Мы рады представить вам наш кофе Winterbane и нашу кружку Frozen. Вы так долго просили о кружке, а поскольку вы знаете, что наша Jade — любительница кружек и кофе, мы не смогли удержаться и представили вам буквально полный комплект.

Итак, с сегодняшнего дня вы сможете потягивать итальянский эспрессо (или любой другой кофе, который вы любите) прямо из нашей новой кружки с черепом, которая доступна в нашем магазине».

FROZEN CROWN - Signature Winterbane Coffee Available



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