FROZEN CROWN выпустили кофе

«Мы рады представить вам наш кофе Winterbane и нашу кружку Frozen. Вы так долго просили о кружке, а поскольку вы знаете, что наша Jade — любительница кружек и кофе, мы не смогли удержаться и представили вам буквально полный комплект.
Итак, с сегодняшнего дня вы сможете потягивать итальянский эспрессо (или любой другой кофе, который вы любите) прямо из нашей новой кружки с черепом, которая доступна в нашем магазине».
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