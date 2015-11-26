сегодня



FROZEN CROWN выпустили кофе



FROZEN CROWN опубликовали следующее сообщение:



«Мы рады представить вам наш кофе Winterbane и нашу кружку Frozen. Вы так долго просили о кружке, а поскольку вы знаете, что наша Jade — любительница кружек и кофе, мы не смогли удержаться и представили вам буквально полный комплект.



Итак, с сегодняшнего дня вы сможете потягивать итальянский эспрессо (или любой другой кофе, который вы любите) прямо из нашей новой кружки с черепом, которая доступна в нашем магазине».

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