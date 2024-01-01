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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 42
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Frozen Crown

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5 мар 2024 : 		 FROZEN CROWN о визите в Скандинавию

19 фев 2024 : 		 FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»

29 сен 2023 : 		 Концертное видео FROZEN CROWN

20 сен 2023 : 		 FROZEN CROWN дебютировали в новом составе

7 сен 2023 : 		 Пополнение во FROZEN CROWN

27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

30 мар 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 мар 2023 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

20 фев 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

3 фев 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 янв 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

21 дек 2022 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

20 дек 2022 : 		 Новая песня FROZEN CROWN

27 ноя 2022 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной

5 ноя 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

18 окт 2022 : 		 Альбомы FROZEN CROWN доступны на виниле

6 сен 2022 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

22 фев 2022 : 		 FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт

21 дек 2021 : 		 FROZEN CROWN выпустили кофе

2 дек 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

19 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FROZEN CROWN

22 май 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

27 фев 2021 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

19 фев 2021 : 		 FROZEN CROWN представили новый состав

15 фев 2021 : 		 Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной
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FROZEN CROWN о визите в Скандинавию



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У нас так много прекрасных воспоминаний от нашего последнего тура, что было бы трудно просто подытожить их в одном посте, но мы действительно хотели бы поблагодарить всех прекрасных людей, которых мы встретили во время поездки. Спасибо, конечно, U.D.O. за то, что позволили нам разогреть сцену перед их бескомпромиссными хэви-метал шоу (которыми мы наслаждались каждый вечер, как настоящие фанбои и фангерл), и спасибо каждому из зрителей, которые узнавали нас каждый вечер и демонстрировали свою душевность, несмотря на то, что мы находились в самых холодных местах, где когда-либо были. Отношение к нам было просто на высшем уровне, а места проведения, отели, ужины (как истинные итальянцы, мы не могли не упомянуть об этом) были просто невероятными. Было удивительно попробовать этот маленький кусочек скандинавского образа жизни, и мы по-настоящему оценили "северный комфорт". Все, что связано с этими прекрасными местами и людьми, теперь хранится в наших сердцах!

FROZEN CROWN Complete First Ever Scandinavian Tour Supporting U.D.O. - "We Truly Appreciated The 'Northern Comfort'"




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