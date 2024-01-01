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FROZEN CROWN о визите в Скандинавию



У нас так много прекрасных воспоминаний от нашего последнего тура, что было бы трудно просто подытожить их в одном посте, но мы действительно хотели бы поблагодарить всех прекрасных людей, которых мы встретили во время поездки. Спасибо, конечно, U.D.O. за то, что позволили нам разогреть сцену перед их бескомпромиссными хэви-метал шоу (которыми мы наслаждались каждый вечер, как настоящие фанбои и фангерл), и спасибо каждому из зрителей, которые узнавали нас каждый вечер и демонстрировали свою душевность, несмотря на то, что мы находились в самых холодных местах, где когда-либо были. Отношение к нам было просто на высшем уровне, а места проведения, отели, ужины (как истинные итальянцы, мы не могли не упомянуть об этом) были просто невероятными. Было удивительно попробовать этот маленький кусочек скандинавского образа жизни, и мы по-настоящему оценили "северный комфорт". Все, что связано с этими прекрасными местами и людьми, теперь хранится в наших сердцах!







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