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WEDNESDAY 13: «Тур с песнями MURDERDOLLS отразился на новом альбоме»



WEDNESDAY 13 в интервью "Talk Toomey" рассказал о том, как проходила работа над новым альбомом, релиз которого намечен на начало следующего года на Napalm Records:



«Мы закончили работу над [новым альбомом] этим летом. Но я не сразу начал делать фотографии и все такое. Мы просто закончили запись. Мы просто не торопились с работой. Я хотел послушать его и убедиться, что мне все нравится, и не хотел ничего добавлять в него. Но все сложилось так, что получилось очень гладко.



В начале года мы гастролировали с CRADLE OF FILTH, я вернулся домой и понял, что должен начать писать. По сути, два месяца я просто сочинял каждый день в одиночку. А потом я пригласил домой своего барабанщика. Он принес электронную ударную установку в мой гараж. И я сказал: «О, круто. Ладно, вот моя песня». И мы просто записывали песни вживую друг с другом. В этот раз я не использовал драм-машину, что делал раньше. Я не хотел с этим возиться. И песни появились довольно быстро. И сразу же они напомнили мне о первых двух альбомах. И я полагаю, что это в основном потому, что я снова вернулся к написанию музыки. Мы расстались с нашим давним гитаристом в начале этого года, так что когда дело дошло до процесса написания, я снова вернулся к тому, что делал в самом начале, потому что в самом начале не было группы WEDNESDAY 13. Это был я сам в своем подвале, пишущий песни, так что я просто вернулся к такой практике».



На вопрос о том, как недавний тур с материалом MURDERDOLLS повлиял на новый материал, музыкант ответил:



«Несомненно это оказало влияние. Я думаю, иногда ты начинаешь узнавать, что люди говорят о группах или о чем-то еще, и начинаешь верить в то, что на самом деле было не так. Так и с MURDERDOLLS, всю свою жизнь я всегда играл в простых трехаккордных рок-н-ролльных группах. И люди всегда называли это простым и легким, «То, что ты делаешь, легко делать. Это не сложно, как DREAM THEATER или что-то в этом роде». И я думаю, что в моей голове пронеслось: «О, я думаю, то, что мы делаем, на самом деле не так уж и сложно». А потом в последнем туре с нами играл барабанщик DEVILDRIVER, и у DEVILDRIVER просто сумасшедшие, безумные барабанные партии. А потом он добрался до барабанных партий Джоуи [Джордисон, поздний барабанщик SLIPKNOT и гитарист MURDERDOLLS], и он такой: «Это реально сложно. Это реально сложно исполнить. Вроде бы все просто, но это не так легко». И я понял, что то, что делали MURDERDOLLS, — это нечто особенное. Это не обязательно должно быть сложным или что-то в этом роде. И я подумал, что за последние пару лет мои альбомы стали более металлическими. А я, возможно, пытался немного поэкспериментировать, потому что никогда не делал этого в прошлом. Но, поразмыслив над материалом MURDERDOLLS за последний год или около того, я понял, что это именно то, на чем я специализируюсь. Для меня это естественно. И я просто вернулся к этой тематике. Так что они определенно помогли сформировать новую музыку. Я понял, что то, что я сделал, — опять же, это не изменило мир, это не было чем-то совершенно новым, но у этого определенно был свой стиль. И я не думаю, что это было повторено. Я не часто встречаю подобное в современных группах. А мы просто исполняли то, на что ориентировались. Мы просто подражали MÖTLEY CRÜE, TWISTED SISTER и W.A.S.P. и добавляли все свои идеи. А во многих новых группах я этого не вижу и не слышу».







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