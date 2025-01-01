Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 283
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 28
*Новое видео BEHEMOTH 25
*Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео... 22
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
*Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил» 19
*SLAYER сыграют в 51-м летом 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 283
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 28
[= ||| все новости группы



*

Wednesday 13

*



10 мар 2025 : 		 WEDNESDAY 13: «Я не делал металлический альбом»

18 фев 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

21 дек 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Тур с песнями MURDERDOLLS отразился на новом альбоме»

30 июл 2024 : 		 Гости на новом альбоме WEDNESDAY 13

5 июл 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готов к студии

4 июн 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Я вижу мертвых людей»

11 мар 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готовит новый альбом

17 окт 2023 : 		 WEDNESDAY 13: «Старого материала с Джоуи нет»

19 окт 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о любимом альбоме METALLICA

6 окт 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

9 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Смерть Джоуи стала для меня шоком»

8 сен 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

10 авг 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

15 июл 2022 : 		 Бывший барабанщик W.A.S.P. в WEDNESDAY 13

19 апр 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Я общался с Джоуи за месяц до его смерти»

27 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона

23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records

22 апр 2021 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

29 мар 2021 : 		 Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

2 дек 2019 : 		 WEDNESDAY 13 представили кавер-версию песни GARY NUMAN

17 сен 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13
Показать далее
| - |

|||| сегодня

WEDNESDAY 13: «Я не делал металлический альбом»



zoom
WEDNESDAY 13 в недавнем интервью подтвердил, что тур с материалом MURDERDOLLS повлиял на новую пластинку "Mid Death Crisis":

«Несомненно. Просто пересматривая ту музыку и держа ее в голове, когда я начал сочинять, я и сочинил. Так что я сделал альбом в стиле панк, глэм, хард-рок. Это не металлическая пластинка. Вероятно, самая тяжелая песня на альбоме — «When The Devil Commands»; это самый что ни на есть хэви-металл. С точки зрения прошлого альбома, это практически рок-н-ролл. Так что да, именно это и повлияло на альбом. И именно так я и начинал. Эта пластинка больше похожа на мои первые три альбома, чем на три последних. И это удивительно, потому что моему первому альбому в апреле исполняется 20 лет. Так что я спланировал его выход в том же месяце, в то же время, 20 лет спустя — альбом номер 10 выходит 20 лет спустя, в том же месяце. Так что это в некотором роде просто чтобы показать, как далеко я продвинулся с тех пор, или как далеко я зашел, ну или сформулируете это еще как-то. Но я все еще здесь, и я полагаю, что я все еще неплохо справляюсь».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 60

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом