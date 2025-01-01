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WEDNESDAY 13: «Я не делал металлический альбом»



WEDNESDAY 13 в недавнем интервью подтвердил, что тур с материалом MURDERDOLLS повлиял на новую пластинку "Mid Death Crisis":



«Несомненно. Просто пересматривая ту музыку и держа ее в голове, когда я начал сочинять, я и сочинил. Так что я сделал альбом в стиле панк, глэм, хард-рок. Это не металлическая пластинка. Вероятно, самая тяжелая песня на альбоме — «When The Devil Commands»; это самый что ни на есть хэви-металл. С точки зрения прошлого альбома, это практически рок-н-ролл. Так что да, именно это и повлияло на альбом. И именно так я и начинал. Эта пластинка больше похожа на мои первые три альбома, чем на три последних. И это удивительно, потому что моему первому альбому в апреле исполняется 20 лет. Так что я спланировал его выход в том же месяце, в то же время, 20 лет спустя — альбом номер 10 выходит 20 лет спустя, в том же месяце. Так что это в некотором роде просто чтобы показать, как далеко я продвинулся с тех пор, или как далеко я зашел, ну или сформулируете это еще как-то. Но я все еще здесь, и я полагаю, что я все еще неплохо справляюсь».







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