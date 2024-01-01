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*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
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Wednesday 13

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5 июл 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готов к студии

4 июн 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Я вижу мертвых людей»

11 мар 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готовит новый альбом

17 окт 2023 : 		 WEDNESDAY 13: «Старого материала с Джоуи нет»

19 окт 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о любимом альбоме METALLICA

6 окт 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

9 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Смерть Джоуи стала для меня шоком»

8 сен 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

10 авг 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

15 июл 2022 : 		 Бывший барабанщик W.A.S.P. в WEDNESDAY 13

19 апр 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Я общался с Джоуи за месяц до его смерти»

27 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона

23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records

22 апр 2021 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

29 мар 2021 : 		 Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

2 дек 2019 : 		 WEDNESDAY 13 представили кавер-версию песни GARY NUMAN

17 сен 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

17 авг 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

25 дек 2018 : 		 WEDNESDAY 13 о новом альбоме

20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

23 авг 2018 : 		 WEDNESDAY 13 начнут запись в декабре
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WEDNESDAY 13 готов к студии



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WEDNESDAY 13 опубликовал следующее сообщение:

«На следующей неделе мы приступаем к записи нового альбома Wednesday 13.

Я планирую вернуть музыку к звучанию первых нескольких альбомов. На этом альбоме я также буду играть на гитаре, что произойдет впервые со времен Calling All Corpses в 2011 году.

Ждите новостей из студии в течение июля.

Релиз альбома запланирован на начало 2025 года на лейбле @napalmrecordsofficial»




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