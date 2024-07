сегодня



WEDNESDAY 13 готов к студии



WEDNESDAY 13 опубликовал следующее сообщение:



«На следующей неделе мы приступаем к записи нового альбома Wednesday 13.



Я планирую вернуть музыку к звучанию первых нескольких альбомов. На этом альбоме я также буду играть на гитаре, что произойдет впервые со времен Calling All Corpses в 2011 году.



Ждите новостей из студии в течение июля.



Релиз альбома запланирован на начало 2025 года на лейбле @napalmrecordsofficial»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 85