Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 44
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 36
*GOJIRA разогрела квиров 34
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 20
*HELLOWEEN переиздают альбомы 18
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 18
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 44
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 36
*GOJIRA разогрела квиров 34
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
[= ||| все новости группы



*

Wednesday 13

*



30 июл 2024 : 		 Гости на новом альбоме WEDNESDAY 13

5 июл 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готов к студии

4 июн 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Я вижу мертвых людей»

11 мар 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готовит новый альбом

17 окт 2023 : 		 WEDNESDAY 13: «Старого материала с Джоуи нет»

19 окт 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о любимом альбоме METALLICA

6 окт 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

9 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Смерть Джоуи стала для меня шоком»

8 сен 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

10 авг 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

15 июл 2022 : 		 Бывший барабанщик W.A.S.P. в WEDNESDAY 13

19 апр 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Я общался с Джоуи за месяц до его смерти»

27 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона

23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records

22 апр 2021 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

29 мар 2021 : 		 Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

2 дек 2019 : 		 WEDNESDAY 13 представили кавер-версию песни GARY NUMAN

17 сен 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

17 авг 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

25 дек 2018 : 		 WEDNESDAY 13 о новом альбоме

20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гости на новом альбоме WEDNESDAY 13



zoom
Вокалист Faster Pussycat Taime Downe сообщил, что принял участие в записи нового терка WEDNESDAY 13 'No Apologies', а релиз альбома намечен на следующий год.

WEDNESDAY 13 - Identity Of Special Guest Vocalist On New Album Revealed




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 104

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом