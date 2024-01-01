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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
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Wednesday 13

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4 июн 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Я вижу мертвых людей»

11 мар 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готовит новый альбом

17 окт 2023 : 		 WEDNESDAY 13: «Старого материала с Джоуи нет»

19 окт 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о любимом альбоме METALLICA

6 окт 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

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15 июл 2022 : 		 Бывший барабанщик W.A.S.P. в WEDNESDAY 13

19 апр 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Я общался с Джоуи за месяц до его смерти»

27 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона

23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records

22 апр 2021 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

29 мар 2021 : 		 Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13

2 дек 2019 : 		 WEDNESDAY 13 представили кавер-версию песни GARY NUMAN

17 сен 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

17 авг 2019 : 		 Новая песня WEDNESDAY 13

25 дек 2018 : 		 WEDNESDAY 13 о новом альбоме

20 ноя 2018 : 		 Название нового альбома WEDNESDAY 13

23 авг 2018 : 		 WEDNESDAY 13 начнут запись в декабре

16 окт 2017 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13
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WEDNESDAY 13: «Я вижу мертвых людей»



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WEDNESDAY 13 в недавнем интервью ответил на вопрос, какой «самый жесткий жизненный урок», который он получил за три десятилетия, прошедшие с начала его музыкальной карьеры:

«Я полагаю, принимать постоянные решения по временным проблемам, даже больше, если в этом есть смысл. Сейчас в этом бизнесе ушло из жизни много моих друзей. Джоуи [Джордисон; SLIPKNOT, MURDERDOLLS], Алекси [Лайхо, CHILDREN OF BODOM]. Это два человека, которых я знал, которые были мне близки — и Джоуи особенно — и которые ушли из жизни из-за подобного образа жизни. И потом я наблюдал за другими музыкантами, которые ушли из жизни из-за наркотиков, алкоголя или просто психических [проблем], потому что это реальная проблема. Обычно именно психическая составляющая толкает людей к наркотикам и алкоголю. Так что, думаю, это единственное, что я понял: сейчас меня окружает множество призраков. И я не хочу принимать те решения, которые приняли некоторые из моих друзей, и хочу жить лучше, но так, чтобы они были со мной... Я не могу их вернуть, но я могу попытаться жить лучше, учась на их ошибках. И это касается моих друзей, которых я знаю, и это касается людей, которых я не знаю, которых я вижу, рок-звезд, которые ушли из жизни, от Скотта Вейланда [STONE TEMPLE PILOTS] до Криса Корнелла [SOUNDGARDEN] или любого из этих людей, которые... Я не знал их, но я понимаю их боль, и я понимаю их борьбу с этими проблемами. Так что, думаю, я научился на этом, понял, что, если у меня есть проблемы, мне не нужно пить, чтобы их решить. Я должен копаться в этом [внутри своей головы]. И, наверное, это единственное, чему я научился, потому что в прошлом всегда ответом были секс, наркотики и рок-н-ролл. Иногда в первую очередь нужен мозг».




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