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WEDNESDAY 13: «Я вижу мертвых людей»



WEDNESDAY 13 в недавнем интервью ответил на вопрос, какой «самый жесткий жизненный урок», который он получил за три десятилетия, прошедшие с начала его музыкальной карьеры:



«Я полагаю, принимать постоянные решения по временным проблемам, даже больше, если в этом есть смысл. Сейчас в этом бизнесе ушло из жизни много моих друзей. Джоуи [Джордисон; SLIPKNOT, MURDERDOLLS], Алекси [Лайхо, CHILDREN OF BODOM]. Это два человека, которых я знал, которые были мне близки — и Джоуи особенно — и которые ушли из жизни из-за подобного образа жизни. И потом я наблюдал за другими музыкантами, которые ушли из жизни из-за наркотиков, алкоголя или просто психических [проблем], потому что это реальная проблема. Обычно именно психическая составляющая толкает людей к наркотикам и алкоголю. Так что, думаю, это единственное, что я понял: сейчас меня окружает множество призраков. И я не хочу принимать те решения, которые приняли некоторые из моих друзей, и хочу жить лучше, но так, чтобы они были со мной... Я не могу их вернуть, но я могу попытаться жить лучше, учась на их ошибках. И это касается моих друзей, которых я знаю, и это касается людей, которых я не знаю, которых я вижу, рок-звезд, которые ушли из жизни, от Скотта Вейланда [STONE TEMPLE PILOTS] до Криса Корнелла [SOUNDGARDEN] или любого из этих людей, которые... Я не знал их, но я понимаю их боль, и я понимаю их борьбу с этими проблемами. Так что, думаю, я научился на этом, понял, что, если у меня есть проблемы, мне не нужно пить, чтобы их решить. Я должен копаться в этом [внутри своей головы]. И, наверное, это единственное, чему я научился, потому что в прошлом всегда ответом были секс, наркотики и рок-н-ролл. Иногда в первую очередь нужен мозг».







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