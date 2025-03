сегодня



Новое видео WEDNESDAY 13



In Misery, новое видео WEDNESDAY 13, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Mid Death Crisis, релиз которого намечен на 25 апреля на Napalm Records:



01 There's No Such Thing As Monsters

02 Decease and Desist

03 When the Devil Commands

04 Rotting Away

05 No Apologies (feat. Taime Downe)

06 Decapitation

07 In Misery

08 Blood Storm

09 Xanaxtasy

10 I Hurt You

11 My Funeral

12 Sick and Violent http://www.officialwednesday13.com/







просмотров: 112