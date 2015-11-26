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Alter Bridge

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4 фев 2019 : 		 ALTER BRIDGE отправятся в студию в следующем месяце

28 ноя 2018 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

14 окт 2018 : 		 Оркестровая версия от ALTER BRIDGE

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ALTER BRIDGE

6 авг 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ALTER BRIDGE

23 июл 2018 : 		 Трейлер нового концертного релиза ALTER BRIDGE

16 июл 2018 : 		 ALTER BRIDGE выпустят концертный альбом в сентябре

24 ноя 2017 : 		 MYLES KENNEDY подписал контракт с NAPALM RECORDS

22 ноя 2017 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE выпускает сольник

23 сен 2017 : 		 Успехи в чартах ALTER BRIDGE

2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

30 авг 2017 : 		 Рассказ об издании нового релиза ALTER BRIDGE

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового релиза ALTER BRIDGE

21 авг 2017 : 		 Концертное видео ALTER BRIDGE

29 июл 2017 : 		 Концертное видео ALTER BRIDGE

3 июл 2017 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Без лейбла попасть на радио было нереально»

23 июн 2017 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

12 июн 2017 : 		 ALTER BRIDGE выступят с оркестром

4 июн 2017 : 		 Концертный альбом ALTER BRIDGE увидит свет осенью

8 фев 2017 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE о новом сольном альбоме

27 окт 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ALTER BRIDGE

7 окт 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE

6 окт 2016 : 		 ALTER BRIDGE избежали политики на новом альбоме

30 сен 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

23 сен 2016 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

22 сен 2016 : 		 Акустика от вокалиста ALTER BRIDGE
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ALTER BRIDGE отправятся в студию в следующем месяце



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ALTER BRIDGE в следующем месяце отправятся в студию, чтобы начать запись нового альбома.

Гитарист Mark Tremonti сказал: «ALTER BRIDGE собираются в студию после тура TREMONTI с SEVENDUST. Мы будем в студии в марте и апреле. Я вернусь в тур с TREMONTI, а потом снова поеду в тур с ALTER BRIDGE».



ALTER BRIDGE To Enter Studio Next Month




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