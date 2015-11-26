ALTER BRIDGE отправятся в студию в следующем месяце
ALTER BRIDGE в следующем месяце отправятся в студию, чтобы начать запись нового альбома.
Гитарист Mark Tremonti сказал: «ALTER BRIDGE собираются в студию после тура TREMONTI с SEVENDUST. Мы будем в студии в марте и апреле. Я вернусь в тур с TREMONTI, а потом снова поеду в тур с ALTER BRIDGE».
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