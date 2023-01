сегодня



Новое видео ALTER BRIDGE



"Holiday", новое видео группы ALTER BRIDGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Pawns & Kings", релиз которого состоялся 14 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digisleeve

- 1 LP Gatefold Black Vinyl

- 1 LP Gatefold Inkspot Black/God Vinyl w/Slipmat and Record Butler (Napalm mail order only, limited to 500 worldwide)

- 1 LP Gatefold Marbled White/Crystal Clear Vinyl (Napalm mail order only, limited to 400 worldwide)

- 1 LP Gatefold Marbled Orange/Black Vinyl (Band Shop only)

- 1 LP Gatefold Marbled White/Black Vinyl (Band Shop only)

- 1 LP Gatefold Crystal Clear Vinyl (Band Shop only, limited to 300 only)

- Deluxe Box Set w/ CD Digisleeve, Pendant, Tote Bag, Guitar Pick tin (Napalm mail order only, limited to 700 worldwide)

- Music Cassette Brown Transparent (Napalm mail order only, limited to 150 worldwide)

- Digital Album



Трек-лист:



"This Is War"

"Dead Among The Living"

"Silver Tongue"

"Sin After Sin"

"Stay"

"Holiday"

"Fable Of The Silent Son"

"Season Of Promise"

"Last Man Standing"

"Pawns & Kings"







