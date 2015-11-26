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ALTER BRIDGE начнут запись весной



Гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti в рамках недавнего интервью сообщил, что в 2022 году коллектив запишет новую пластинку:



«Мы уже работали над новым материалом. И потом я с Myles'ом, скорее всего, в январе соберёмся, посмотрим, что у нас есть, и потом подумаем о студии. У нас на апрель намечена студийная работа, но я пока не могу сказать, сможем мы всё подготовить к тому моменту или нет, однако нам нужно сделать и выпустить новый материал до того, как мы отправимся в турне. Прошло уже столько времени...»







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