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Alter Bridge

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6 окт 2021 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

25 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE выпускают комиксы

20 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022

4 апр 2021 : 		 ALTER BRIDGE не начинали работу над альбомом

26 дек 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE — о ключе к успеху группы

22 дек 2020 : 		 ALTER BRIDGE о гастролях

4 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

15 сен 2020 : 		 ALTER BRIDGE выпустят ЕР

25 авг 2020 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE приступил к записи

14 май 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Самые талантливые музыканты те ещё уроды»

26 апр 2020 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

24 апр 2020 : 		 ALTER BRIDGE отложили тур

17 апр 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Для некоторых групп платные встречи с фанатами — способ выжить»

16 апр 2020 : 		 Оркестровая тема от ALTER BRIDGE

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

17 дек 2019 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE назван одним из гитаристов десятилетия

14 ноя 2019 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE об участии в фильме «Рок-звезда»

30 окт 2019 : 		 Успехи в чартах ALTER BRIDGE

4 окт 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

13 сен 2019 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

24 авг 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

30 июл 2019 : 		 Видео с выступления ALTER BRIDGE

26 июл 2019 : 		 Новая песня ALTER BRIDGE

1 июл 2019 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

15 июн 2019 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет в октябре

3 июн 2019 : 		 ALTER BRIDGE завершили работу над шестым альбомом
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|||| сегодня

ALTER BRIDGE начнут запись весной



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Гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremonti в рамках недавнего интервью сообщил, что в 2022 году коллектив запишет новую пластинку:

«Мы уже работали над новым материалом. И потом я с Myles'ом, скорее всего, в январе соберёмся, посмотрим, что у нас есть, и потом подумаем о студии. У нас на апрель намечена студийная работа, но я пока не могу сказать, сможем мы всё подготовить к тому моменту или нет, однако нам нужно сделать и выпустить новый материал до того, как мы отправимся в турне. Прошло уже столько времени...»

ALTER BRIDGE To Enter Studio In April 2022





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