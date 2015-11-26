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Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью



ALTER BRIDGE запланировали выпуск нового альбома на октябрь этого года. Об этом сообщил гитарист группы, Mark Tremonti:



«Да, у нас есть планы, чтобы всё выпустить осенью этого года. Думаю, что это может быть октябрь, как-то так».



На вопрос о том, работает ли он над новым материалом, Mark ответил:



«О, да я каждый день до четырёх утра всё пишу-пишу-пишу. И в туре со своей командой я записываю демо, так что как только он завершится, я отправлюсь в студию с ALTER BRIDGE с марта по апрель. После этого у меня новые даты с TREMONTI, которые закроют туровый цикл для них, а новый стартует уже в конце года с ALTER BRIDGE».















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