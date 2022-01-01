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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 13
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Alter Bridge

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20 окт 2022 : 		 Акустика от ALTER BRIDGE

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

4 авг 2022 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

19 июл 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

12 июл 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE о новом альбоме

5 май 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

27 апр 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

8 апр 2022 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись на следующей неделе

11 дек 2021 : 		 ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной

29 ноя 2021 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»

6 окт 2021 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

25 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE выпускают комиксы

20 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022

4 апр 2021 : 		 ALTER BRIDGE не начинали работу над альбомом

26 дек 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE — о ключе к успеху группы

22 дек 2020 : 		 ALTER BRIDGE о гастролях

4 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

15 сен 2020 : 		 ALTER BRIDGE выпустят ЕР

25 авг 2020 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE приступил к записи

14 май 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Самые талантливые музыканты те ещё уроды»

26 апр 2020 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

24 апр 2020 : 		 ALTER BRIDGE отложили тур

17 апр 2020 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Для некоторых групп платные встречи с фанатами — способ выжить»

16 апр 2020 : 		 Оркестровая тема от ALTER BRIDGE

23 янв 2020 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE
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Акустика от ALTER BRIDGE



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Музыканты ALTER BRIDGE побывали в гостях у Planet Rock Studios в Лондоне, где исполнили в акустическом варианте "Silver Tongue" и "Before Tomorrow Comes".

ALTER BRIDGE Perform




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