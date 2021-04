сегодня



ALTER BRIDGE не начинали работу над альбомом



В рамках недавней беседы с "Lipps Service With Scott Lipps" вокалист ALTER BRIDGE Myles Kennedy ответил на вопрос о том, работает ли группа над каким-то новым материалом:



«Пока нет, все заняты своими сольными проектами. Знаю, что Mark сейчас точно этим занимается. У меня готов сольный альбом. Так что я бы сказал, что насчёт группы мы будем думать где-то к концу года, может, в начале следующего. Если говорить обо мне, как об авторе материала, мне нужно перезарядить батарейку. После выпуска пластинки с командой я занимался сольным материалом, поэтому креативным сокам нужна подпитка».



Он также подтвердил, что SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS ведут работу над альбомом.













