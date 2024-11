сегодня



Юбилейное издание от ALTER BRIDGE



ALTER BRIDGE по случаю 20-летия дебютного альбома One Day Remains, выпустят специальное виниловое издание альбома в разных цветах седьмого марта. В цифровом варианте альбом будет доступен с шестого декабря:



Side A:

"Find The Real"

"One Day Remains"

"Open Your Eyes"

"Burn It Down"



Side B:

"Metalingus"

"Broken Wings"

"In Loving Memory"

"Down To My Last"



Side C:

"Watch Your Words"

"Shed My Skin"

"The End Is Here"

"Save Me"



Side D:

"One Day Remains" (Live at Phase One Studios, Toronto, CA / March 28, 2005)

"Burn It Down" (Live at Phase One Studios, Toronto, CA / March 28, 2005)

"Open Your Eyes" (Live at Phase One Studios, Toronto, CA / March 28, 2005)

"Broken Wings" (Live at Phase One Studios, Toronto, CA / March 28, 2005)

"Metalingus" (Live at Phase One Studios, Toronto, CA / March 28, 2005)







